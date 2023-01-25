Lễ "Tam sên" là gì? Cúng Thần Tài như thế nào mới có lộc?

Tâm linh - Tử vi 25/01/2023 08:40

Vào ngày này, mọi người sẽ trang hoàng nhà cửa sạch sẽ, bày biện mâm cúng để cảm tạ những phước lành mà Thần Tài mang đến cho năm trước và cầu mong sự may mắn về tài lộc cho năm sau.

Mâm cỗ tam sên là mâm cỗ mặn, thường có 1 miếng thịt, 1 con tôm và 1 quả trứng luộc. Lễ tam sên ở đây tượng trưng cho Thổ - Thủy - Thiên.

Trong đó miếng thịt heo tượng trưng cho Thổ, là thứ ở trên cạn. Tôm hay cua là những thứ ở dưới nước, tượng trưng cho Thủy. Còn trứng tượng trưng cho Thiên, bởi đây là trứng của loài có lông vũ, có thể bay trên trời, ngoài ra trứng còn là biểu trưng cho tính phồn thực, sinh sôi nảy nở nữa.

 

Lễ 'Tam sên' là gì? Cúng Thần Tài như thế nào mới có lộc? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet


Nhiều nơi còn có lệ cúng cả heo quay, vịt quay, cua biển, cá nướng… Có điều, mâm cao cỗ đầy không bằng tâm thành kính. Việc biện lễ nên tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của từng gia đình, không nên quá câu nệ.

 

Theo quan niệm dân gian, những người làm kinh doanh muốn cúng Thần Tài thì nên làm lễ ở ngay nơi làm ăn của mình sẽ linh nghiệm hơn.

Với những người không kinh doanh thì có thể làm lễ cúng ở nhà hay ở đình chùa đều được, người ta cho rằng bản thân “thổ địa” được cung thờ ở nhà còn có thêm “chức năng” của Thần Tài nữa.

Giờ tốt để cúng vía Thần Tài 2023

Theo các chuyên gia về phong thủy, thì thời điểm tốt nhất để làm lễ cúng là vào buổi sáng, cụ thể là từ 09h00 - 11h00, hoặc 11h00 - 13h00. Ngoài ra, 15h00 - 17h00 cũng là giờ tốt để cầu xin thần linh.

 

Văn khấn ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng 2023 chuẩn nhất:

 

Lễ 'Tam sên' là gì? Cúng Thần Tài như thế nào mới có lộc? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân

Con kính lạy Thần tài vị tiền

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này

Tín chủ con là.............................................

Ngụ tại......................................................

Hôm nay, ngày … tháng … năm …

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

(Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo).

Điều NÊN và KHÔNG NÊN làm trong ngày vía Thần Tài để cả năm tài lộc dồi dào

Điều NÊN và KHÔNG NÊN làm trong ngày vía Thần Tài để cả năm tài lộc dồi dào

Vào ngày vía Thần Tài hàng năm, ngoài mua heo quay, vịt quay, cá lóc... về cúng, người dân còn kéo nhau đi mua vàng cầu may mắn, tài lộc.

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