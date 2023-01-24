Lễ hóa vàng Tết Quý Mão 2023: Ý nghĩa, chọn giờ cát lành đưa tiễn gia tiên về cõi âm, rước tài lộc năm mới

Lễ hóa vàng cũng chính là tỏ lòng biết ơn đến chư vị thần linh, tổ tiên, ông bà trong nhà và là lễ đón thần tài, tài lộc về với gia đình, hy vọng một năm làm ăn thuận lợi, hanh thông.
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Lễ hóa vàng thường diễn ra vào ngày 3, 7 hoặc ngày 10 âm lịch. Tuy nhiên, hiện nay người dân ăn tết ngắn hơn trước đây nên các gia đình thường làm lễ hóa vàng sớm hơn để còn quay lại với công việc. Có nhiều gia đình làm lễ hóa vàng từ ngày mùng 2 âm lịch, nhưng chủ yếu là bắt đầu từ ngày mùng 3 Tết đến khoảng mùng 10 Tết Nguyên Đán.
Theo phong tục tập quán của người Việt, lễ hóa vàng ngày Tết chính là lễ cúng tiễn tổ tiên, ông bà, hay còn được gọi là mâm cơm cúng gia tiên, từ ngày 30 Tết đón các cụ về ăn Tết với gia đình thì nay cũng làm mâm cơm tiễn các cụ về cõi âm.
Ngoài ra, lễ hóa vàng cũng chính là tỏ lòng biết ơn đến chư vị thần linh, tổ tiên, ông bà trong nhà và là lễ đón thần tài, tài lộc về với gia đình, hy vọng một năm làm ăn thuận lợi, hanh thông.
Khi thực hiện lễ hóa vàng ngày Tết cần lưu ý một số điều sau:
+ Chuẩn bị đầy đủ và chu đáo lễ vật trên mâm cúng, phải thành tâm khi làm lễ.
+ Khi chưa thực hiện hóa vàng, không để hương đèn tắt. Đặc biệt là hành vi hạ lễ trước khi hóa vàng sẽ được xem là bất kính đối với các vị thần linh và tổ tiên.
+ Phần tiền vàng gia thần cần được hóa trước rồi mới tới phần của tổ tiên để không bị nhầm lẫn.
+ Không nên đốt vàng mã quá nhiều: Cũng có không ít người quan niệm là càng đốt nhiều vàng mã là lòng thành kính và biết ơn tổ tiên càng sâu sắc. Đây là điều hoàn toàn sai lầm. Chúng ta chỉ nên đốt một lượng vàng mã và hương khói vừa đủ dành cho nghi lễ. Việc mọi người đốt vàng mã với số lượng quá tải sẽ làm ô nhiễm môi trường nặng nề.
Cúng tại bàn thờ ông bà, tổ tiên. Lúc lễ đã diễn ra xong, chủ nha vái 3 vái và cầu nguyện gia tiên phù hộ cho con cháu. Tiếp đến là xin phép thu lộc, chia lộc (các vật phẩm) cho con cháu trong nhà. Vị trí hóa vàng cần đặt một cây mía dài để làm đòn gánh giúp linh hồn đem đồ trở về cõi âm.
Ngày giờ đẹp khác để cúng hóa vàng hết Tết Quý Mão 2023
Ngoài ngày mùng 3 Tết hóa vàng như thông lệ, năm Quý Mão, có 3 ngày khá phù hợp khác để làm lễ hóa vàng hết Tết là mùng 4, 5 và 8 tháng Giêng.
- Mùng 4 Tết Quý Mão, tức ngày 25/1/2023 dương lịch.
Giờ đẹp trong ngày: Mão (5h-7h); Ngọ (11h-13h); Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).
- Mùng 5 Tết Quý Mão, tức ngày 26/1/2023 dương lịch.
Giờ đẹp trong ngày: Mão (5h-7h); Tị (9h-11h); Thân (15h-17h); Tuất (19h-21h).
- Mùng 8 Tết Quý Mão, tức ngày 29/1/2023 dương lịch.
Giờ đẹp trong ngày: Thìn (7h-9h); Tị (h-11h); Thân (15h-17h); Dậu (17h-19h).
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương
Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần
Con kính lạy Ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch tôn thần.
Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh.
Hôm nay là ngày.......... tháng................ năm Quý Mão
Chúng con là..................... tuổi...........................
Hiện cư ngụ tại...................................................................
Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh.
Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý, vạn sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng.
Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)