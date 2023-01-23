Làm ngay 4 việc này trong ngày mùng 2 Tết để may mắn cả năm, tài lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 23/01/2023 08:07

Mùng 2 Tết nên làm gì để gia đình may mắn cả năm?

Xuất hành lấy may

Nếu bạn vẫn chưa biết mùng 2 tết nên làm gì để may mắn cả năm thì việc xuất hành vào ngày nào thì ngày này là lựa chọn không hề tệ đâu nhé. 

 

Xuất hành mùng 2 Tết nên ưu tiên đi về hướng Đông để cầu tài lộc, công danh, xuất hành theo hướng Tây Nam để cầu tình duyên, gia đạo. Cầu cho năm mới gặp nhiều may mắn, tài lộc tiến tới, công danh vẻ vang hơn năm cũ. Hướng xuất hành mà đẹp thì cả năm mới sẽ may mắn gấp đôi năm cũ.

 

Làm ngay 4 việc này trong ngày mùng 2 Tết để may mắn cả năm, tài lộc dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mùng 2 tết mẹ

Ngày mùng 2 nếu muốn đi du xuân ở đâu thì cũng nên đi thăm họ hàng bên ngoại trước. Việc cả nhà cùng quây quần ấm cúng bên nhau ăn bữa cơm đầu năm là nét đẹp trong văn hóa Tết Việt Nam.

 

Chữ hiếu được đặt lên hàng đầu nên mùng 1 đi Tết bên nội rồi thì mùng 2 đi Tết bên ngoại. Các nghi thức "Tết mẹ" cũng trang trọng và thành kính như bên nhà nội: con cháu chúc Tết ông bà, cha mẹ và nhận lì xì để rước lộc đầu năm.

Đi lễ chùa

Làm ngay 4 việc này trong ngày mùng 2 Tết để may mắn cả năm, tài lộc dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Không chỉ đi chùa vào đêm giao thừa và sáng mùng 1 Tết, người Việt còn có thể đi chùa vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, nên đến những chùa quen thuộc bạn hay đi với tấm lòng thành kính, chọn giờ đẹp để đi, hạn chế đi vào giờ quá muộn buổi tối.

 

Lễ chùa đầu năm mới là một nét đẹp trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam. Với người Việt, đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, là lúc mỗi người tìm về với cội nguồn dân tộc. 

 

Cúng bái tổ tiên, thần linh

Tục lệ cúng bái tổ tiên, thần linh vào mùng 2 cũng quan trọng không kém ngày mùng 1 và giao thừa. 

 

Nếu như mâm cúng mùng 1 tết có ý nghĩa thể hiện sự nhớ ơn đối với ông bà tổ tiên và cầu mong cho năm mới tốt đẹp thì cúng mùng 2 là cúng thần linh, gia tiên để cầu mong năm mới mọi việc suôn sẻ, vạn sự hanh thông. 

 

Cúng ngày mùng 2 Tết còn là việc làm thể hiện sự biết ơn, kính trọng đối với tổ tiên, thần linh, mong cầu một năm mới bình an với gia đình.

 

 

Văn khấn ngày mùng 2 Tết cúng gia tiên

 Nam mô A di đà Phật (vái, khấn đọc 3 lần)
 

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát (vái, khấn đọc 3 lần)
 

Hôm nay ngày mùng 2 tháng giêng năm Quý Mão
 

Tại… (địa chỉ nhà)
 

Tín con tên là….. cùng toàn gia kính bái.
 

Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc.
 

Con kính lạy các vị tổ bá, tổ thúc, tổ cô, các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
 

Nay nhân ngày đầu xuân năm mới, mùng 2 tết tháng Giêng năm Quý Mão 2023.
 

Toàn gia chúng con xin được chuẩn bị hương hoa, cơm bạc lòng thành, tạ dâng trước án. Chúng con xin được tạ ân đức trời cao biển rộng của tổ tiên đã phù hộ, che chở chúng con năm qua tai qua nạn khỏi.
 

Chúng con kính lạy mời vong linh tổ tiên cùng về thụ hưởng lễ vật, nguyện cầu cho chúng con một năm mới bình an vô sự, công việc hanh thông, mọi sự tốt lành.
 

Con xin kính cáo!
 

A Di đà Phật!" (3 lần, 3 lạy)
 

Bài văn khấn mùng 2 Tết năm 2023 cúng các vị thần linh

 

Nam mô a di Đà Phật! (khấn lạy đọc 3 lần)

  • Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
  • Con kính lạy ngài Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.
  • Con kính lạy ngài Kim niên
  • Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân
  • Con kính lạy ngài Thổ địa tôn thần.
  • Con kính lạy ngài Địa chủ tài thần
  • Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

 

 

Tín chủ con tên là…..

Tuổi: …………………………

Ngụ tại: …………(địa chỉ)
 

Hôm nay là ngày mùng 2 Tết Quý Mão 2023.
 

Nhân tiết minh niên, đầu xuân năm mới
 

Tín chủ con và toàn gia xin được chuẩn bị lễ vật cúng mùng 2 Tết 2023 gồm hương hoa, cơm canh lễ vật gọi là lễ bạc lòng thành, xin dâng trước án, dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần.
 

Chúng con xin cúi đầu kính lạy mời các vị Tôn Thần cai quản trong khu đất này về thụ hưởng lễ vật, chứng dáng lòng thành. Cầu mong các vị Chư Thần luôn phù hộ, độ trì cho toàn gia chúng con một năm mới bình an vô sự, công việc hanh thông, mọi sự tốt lành.
 

Toàn gia chúng con lễ bạc tâm thành xin được kính lễ, cúi xin chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì.
 

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy).

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nhiệm

Ý nghĩa của câu nói "mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy"

Ý nghĩa của câu nói "mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy"

“Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” chính là lịch trình để mọi người đi lại, thăm hỏi nhau trong 3 ngày Tết đầu năm.

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