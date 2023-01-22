Tết Nguyên Đán, người Việt thường kiêng cữ 7 điều này để tránh làm “mất lộc”, xui rủi vào nhà

Bên cạnh đó, nhiều người cũng thắc mắc rằng: Đầu năm kiêng gì? Đầu năm có nên cắt tóc, mùng 1 ăn trứng gà có sao không, nhà có tang có được đi chúc tết không, mùng 1 làm vỡ bát có sao không, mùng 1 bị cháy nồi có sao không hay đầu năm có nên cho mượn tiền không,...

Người Việt vẫn quan niệm rằng đầu năm mới nếu như gặp những điều may mắn tốt lành thì cả năm sẽ gặp suôn sẻ và an lành. "Có kiêng có lành" nên nhân gian vẫn kiêng cữ những điều kém may vào đầu năm, nếu phạm vào đại kỵ đó thì cả năm sẽ không được may mắn.

Hầu như không ai biết tại sao phải kiêng quét nhà ngày Tết. Theo quan niệm dân gian, quét nhà ngày Tết là điều đại kị. Sở dĩ nói như vậy là vì người ta cho rằng nếu quét nhà, hót rác đổ đi cũng tức là mang hết tài lộc, cát khí trong năm mới đi mất, gia đình nào làm thế thì cả năm làm ăn khó khăn, tài chính bất ổn, dễ lâm vào cảnh vay mượn.

Thường thì các gia đình sẽ quét nhà sau khi khách tới chơi cho sạch sẽ, nhưng rác quét được sẽ vun vào góc nhà chứ không ai quét ra ngoài cửa. Thực ra nhà cửa đều đã được gia chủ dọn dẹp sạch sẽ vào những ngày cuối năm nên việc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến vệ sinh nhà ở.

Không đi chúc Tết sáng sớm mùng 1

Chúc Tết vào sáng mùng 1 là điều kiêng kỵ dịp Tết vì sợ sẽ xông đất gia đìnhngười khác. Vì xông đất theo quan niệm cha ông là rất quan trọng, ảnh hưởng đến cả năm của gia chủ.

Nếu mình có tuổi vận không hạp với gia chủ điều đó sẽ ảnh hưởng đến tiền tài, khiến gia đình người khác không được may mắn trong năm mới.

Ảnh minh họa: Internet

Vay mượn tiền bạc

Người xưa có câu “Mồng một sớm mai, mồng hai đầu tháng” nói về việc kiêng kị vay mượn tiền bạc, đổi chác đồ mới mua trong những ngày đầu tháng, bởi việc đó sẽ ảnh hưởng đến tài lộc của cả tháng sau đó.

Tương tự như vậy, vào những ngày đầu xuân năm mới, người ta cũng cho rằng vay mượn tiền bạc là điều kiêng kị không nên làm. Người cho vay thì dễ mất mát tài lộc, còn người đi vay thì gặp điềm xấu, cả năm sau đó dễ túng thiếu liên tục, luôn tay vay mượn.

Kiêng mua đồ xui

Mua đồ gì đầu năm cũng là một việc rất quan trọng. Món đồ đó được coi là mua để lấy hên, lấy lộc, bởi “của mua là của được”. Ngày Tết, người ta kiêng mua dao, thớt, chày, cối... bởi quan niệm người xưa cho rằng những đồ vật này mang đến những điều không may cho người nhận trong năm. Mua vôi cuối năm rải bốn góc tường nhà để xua đuổi tà ma.

Không cãi nhau vào mùng 1

Cãi nhau ngày đầu năm là điều chẳng nên chút nào. Tết là thời điểm con cháu sum vầy, cả nhà đoàn tụ mong muốn niềm vui đến cho cả năm, nếu cãi nhau ngày đầu năm xem như cả năm của bạn sẽ gặp nhiều khúc mắc, không vui cho một năm.

Cho nước, cho lửa

Ảnh minh họa: Internet

Tục này giờ đây dần mai một, người ta không còn nhớ rõ tại sao người xưa lại kiêng kị cho nước, cho lửa nữa. Nhưng thực chất, đây là điều đại kị mà người xưa không bao giờ làm trong những ngày đầu năm.

Vẫn biết chỉ có cần kíp thế nào người ta mới xin, hàng xóm láng giềng chẳng lẽ lại tiếc nhau miếng nước, ngọn lửa song đầu xuân năm mới thì chớ nên làm khó người khác.

Người xưa cho rằng lửa màu đỏ, lửa mang lại sự sống cho con người, là màu sắc may mắn. Nếu đem cái ĐỎ, tức cái may mắn của mình cho người khác thì bản thân sẽ gặp phải xui xẻo, không còn được an ổn như bình thường.

Còn nước, theo phong thủy là tượng trưng cho Tài lộc nên nếu xin nước cũng là đi xin tài lộc. Gia chủ cho nước thì mất lộc, tiền tài trong năm không cánh mà bay. Trước Tết, người ta thường chu đáo đổ đầy nước vào chum vại, bể chứa nhà mình, coi đó là tài lộc sung túc trong năm mới.

Kiêng ăn nói xui xẻo, nói tục

Những lời nói trong năm mới cũng phải cẩn trọng vì năm mới chỉ mong may mắn đến nhà vì vậy những lời xui xẻo, nói tục dù là đùa vui cũng tuyệt đối không được nói ra.

Ngay cả thức ăn cũng vậy, những món ăn có hàm ý xui xẻo như tôm, trứng vịt lộn, thịt chó, thịt vịt, cá mè,... đều không được ăn trong những ngày này vì quan niệm xưa bảo rằng những món ăn này mang đến những điều không may mắn cho năm mới.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm