Tết Nguyên Đán, người Việt thường kiêng cữ 7 điều này để tránh làm “mất lộc”, xui rủi vào nhà

Người Việt vẫn quan niệm rằng đầu năm mới nếu như gặp những điều may mắn tốt lành thì cả năm sẽ gặp suôn sẻ và an lành. "Có kiêng có lành" nên nhân gian vẫn kiêng cữ những điều kém may vào đầu năm, nếu phạm vào đại kỵ đó thì cả năm sẽ không được may mắn.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng thắc mắc rằng: Đầu năm kiêng gì? Đầu năm có nên cắt tóc, mùng 1 ăn trứng gà có sao không, nhà có tang có được đi chúc tết không, mùng 1 làm vỡ bát có sao không, mùng 1 bị cháy nồi có sao không hay đầu năm có nên cho mượn tiền không,...