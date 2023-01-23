Ý nghĩa của câu nói "mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy"

Theo quan niệm của người Việt xưa, “mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ" thì từ "cha” dùng để chỉ bên nội, từ “mẹ” dùng để chỉ bên ngoại. Vào mùng 1 Tết, các gia đình thường tập trung để chúc Tết bên nhà nội trước, sau đó, vào mùng 2 Tết, cả gia đình sẽ sang nhà ngoại chúc Tết. Ngày nay, người ta không còn quá phân biệt rõ ràng như vậy nữa mà thường gộp chung là mùng 1 và mùng 2 Tết cả nhà sẽ đi chúc Tết cả bên nội lẫn bên ngoại và người thân họ hàng.

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Câu nói “mùng 3 Tết thầy” nhằm thể hiện lòng biết ơn với những người thầy, người cô đã giảng dạy chúng ta. Vào mùng 3 Tết, các học trò thường tới thăm và chúc Tết những người thầy, cô đã dạy họ để thể hiện truyền thống “tốt sư trọng đạo” của văn hóa Việt Nam.