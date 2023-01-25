Điều NÊN và KHÔNG NÊN làm trong ngày vía Thần Tài để cả năm tài lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 25/01/2023 08:30

Vào ngày vía Thần Tài hàng năm, ngoài mua heo quay, vịt quay, cá lóc... về cúng, người dân còn kéo nhau đi mua vàng cầu may mắn, tài lộc.

Năm 2023, vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) sẽ rơi vào thứ Ba (ngày 31 tháng 1 Dương lịch). Vào ngày vía Thần Tài ngoài mua heo quay, vịt quay, cá lóc... về cúng, người dân còn kéo nhau đi mua vàng cầu may mắn, tài lộc.

Điều NÊN và KHÔNG NÊN làm trong ngày vía Thần Tài để cả năm tài lộc dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những điều nên làm trong ngày vía Thần Tài 

Lau dọn ban thờ Thần Tài

Trước khi làm lễ cúng Thần Tài, gia chủ nên lau dọn ban thờ, tắm rửa cho tượng thần cẩn thận. Nước tắm rửa cho tượng thần thường là nước hoa bưởi, nước gừng hoặc rượu pha nước, nên có khăn riêng để lau khô tượng trước khi đặt trở lại ban thờ.

 

Chuẩn bị mâm cỗ tam sên

Việc cúng Thần Tài thường được giới kinh doanh vô cùng coi trọng, họ thắp hương thờ cúng hàng ngày chứ không chỉ chờ tới ngày vía Thần Tài mới dâng cúng lễ vật.

 

Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian thì ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày vía Thần Tài hàng năm, lễ cúng trong ngày này cũng như ngày vía Thần Tài hàng tháng cũng có phần cầu kì hơn, đặc biệt là phải có đủ lễ tam sên.

 

Mua vàng 

Điều NÊN và KHÔNG NÊN làm trong ngày vía Thần Tài để cả năm tài lộc dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chẳng biết tự bao giờ, người Việt Nam có lệ đi mua vàng vào ngày vía Thần Tài, mong rằng cả năm sẽ được may mắn, tài lộc dồi dào.

Sở dĩ người ta mua vàng chứ không phải đồ gì khác vì cho rằng đây là món kim loại quý, có giá trị cao. Người ta thường mua vàng về và đặt lên ban thờ Thần Tài cúng lễ, sau lễ cúng có thể đem vàng cất đi hoặc mang theo người lấy may. 

Thỉnh vật phẩm phong thủy

Ngoài việc mua vàng trong ngày vía Thần Tài, ngày nay nhiều người còn thỉnh vật phẩm phong thủy để bài trí trên ban thờ Thần Tài. Đó có thể là những xâu tiền càn khôn, những đĩnh vàng, đĩnh bạc… nói chung là những vật phẩm tượng trưng cho tiền tài.

Những điều không nên làm trong ngày vía Thần Tài

Hướng đặt ban thờ Thần Tài: Không đặt ban thờ Thần Tài nhìn ra hướng Ngũ Quỷ: Đông Bắc, hướng Tây Nam

Trang phục gia chủ mặc trong ngày vía Thần Tài: Không nên mặc luộm thuộm, không mặc đồ rách khi cúng.

Lời ăn tiếng nói trong ngày vía Thần Tài: Không nói bậy, chửi tục. Hạn chế không gây cãi lộn đánh nhau trong ngày vía Thần Tài.

Đem lộc cúng vía Thần Tài cho người ngoài: Nhiều gia đình có thói quen sau khi thắp hương cúng lễ xong xuôi sẽ chia sẻ lộc, tán lộc cho nhiều người kể cả người ngoài. Tuy nhiên đây là một trong những điều tối kỵ trong ngày vía Thần Tài.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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