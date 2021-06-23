'Yêu râu xanh' 52 tuổi nhiều lần xâm hại bé gái 6 tuổi là 'bạn của cháu nội', cho 2.000 đồng để không mách người khác

Xã hội 23/06/2021 11:01

Ông Tường đã rất nhiều lần dụ dỗ và "giở trò" với nạn nhân.

Theo báo Tiền Phong, ngày 21/6, TAND An Giang đã xét xử sơ thẩm bị cáo Lâm Văn Tường (52 tuổi, ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Với tội danh này, ông Tường bị tuyên phạt 15 năm tù. Đồng thời, buộc ông phải bồi thường số tiền 14 triệu đồng cho người bị hại. 

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Bị cáo Tường tại buổi xét xử sơ thẩm về hành vi 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi' - Ảnh: Tiền Phong

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 19/3, sau khi uống rượu, ông Tường đi ra đường hẻm bên hông nhà để đóng cửa rào phía sau thì bắt gặp cháu A. (6 tuổi) đang đi vào hẻm. Lúc này, ông nảy sinh ý định đồi bại, ông ôm cháu A. dựa vào vách tường thực hiện hành vi giao cấu. Mẹ của nạn nhân phát hiện và ngay lâp tức tri hô. Sau đó, ông Tường đã đến Công an xã Long Điền A, huyện Chợ Mới đầu thú.

Qua quá trình điều tra, bị cáo Tường khai nhận hành vi của mình bắt đầu từ khoảng tháng 5/2020. Khi thấy cháu A. sang nhà chơi với cháu nội của Tường, bị cáo đã nảy sinh ý định đồi bại. Lợi dụng sự ngây thơ và thiếu hiểu biết của đứa trẻ nên sau mỗi lần giao cấu, ông Tường sẽ cho bé A. 2 ngàn đồng để không mách với người khác.

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