Sau khi phát hiện vợ chồng cô giáo C. tử vong bất thường tại nhà riêng, người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Mới đây, trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Phù Nham (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng.

Theo thông tin trên Người lao động, vào ngày 19/3, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện vợ chồng anh N.V.N (sinh năm 1979) và chị N.T.C (sinh năm 1984) tử vong bất thường tại nhà nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Tại hiện trường, anh N. tử vong trong tư thế treo cổ, còn chị C. chết ở sàn nhà.

Hiện trường người dân phát hiện vợ chồng nữ giáo viên tử vong bất thường - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết vợ chồng anh N. đã có 1 người con. Tại địa phương, chị C. làm giáo viên tại một trường THCS còn người chồng ở nhà làm nông.

Hiện chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo mai táng theo phong tục địa phương.

Hai vợ chồng thắt cổ tự tử vì nợ nần

Trước đó, vào tháng 8/2019 tại Phú Thọ cũng vừa xảy ra vụ việc cặp vợ chồng trẻ treo cổ tự tử. Nạn nhân được xác định là Ma Văn Giáp (34 tuổi) và vợ là Đinh Thị Hường (28 tuổi) cùng trú tại xã Minh Hòa, huyện Yên Lập.

Vụ việc cặp vợ chồng treo cổ tự tử vì nợ nần khiến dư luận bàng hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, vào ngày 27/8, chính quyền địa phương nhận được tin báo vợ chồng anh Giáp treo cổ tự tử tại nhà riêng. Ngay sau đó, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử ngoài vườn đêm 27 Tết bỏ lại 2 con nhỏ Tối 27 Tết, người thân phát hiện đôi vợ chồng trẻ chết thương tâm tại nhà. Theo kết quả điều tra ban đầu, người chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử.

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