Xúc động với bộ ảnh cưới của người 'anh nuôi' hàng nghìn em nhỏ vùng cao Tây Bắc

Mới đây, bộ ảnh cưới đặc biệt của "anh nuôi" Dương Hải Anh với các em bé vùng cao đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chú ý từ đông đảo công chúng.

Mới đây, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin về bộ ảnh cưới của một chiến sĩ công an và cô dâu thực hiện tại vùng núi Tây Bắc với nội dung "Bộ ảnh cưới đặc biệt: Chú rể là "anh nuôi" của hàng nghìn em nhỏ vùng cao. Không phải là những khung cảnh lãng mạn, nổi tiếng, cặp đôi lựa chọn thực hiện bộ ảnh cưới của mình với những em nhỏ vùng cao và những bữa cơm có thịt". Chủ nhân bộ ảnh cưới đang "gây bão" là anh Dương Hải Anh (26 tuổi). Anh hiện đang mang hàm trung uý, giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La. Chính vì vậy, khác với những cặp đôi bình thường, vợ chồng Trung úy Dương Hải Anh không lựa chọn khung hình lãng mạn, nơi nổi tiếng để chụp ảnh mà họ quyết định thực hiện bộ ảnh cưới của mình theo cách đặc biệt với trẻ em vùng cao.

Bộ ảnh chú rể là 'anh nuôi' hàng nghìn em nhỏ vùng cao thu hút sự quan tâm của mọi người - Ảnh: FBNV Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trung uý Dương Hải Anh cho biết, anh rất bất ngờ và hạnh phúc khi bộ ảnh cưới của bản thân được mọi người đón nhận và khen ngợi. Anh chia sẻ: "Bộ ảnh cưới được tôi thực hiện vào giữa tháng 10. Tôi mới đăng lên Facebook cách đây 2 hôm để cảm ơn bạn bè và người thân. Đặc biệt, tôi muốn truyền tải thông điệp là các em nhỏ, người dân vùng cao đã gắn liền với công việc, cuộc sống của tôi nhiều năm nay". Anh tiết lộ, ý tưởng chụp ảnh cưới với các em nhỏ vùng cao được anh nghĩ cách đây hơn 1 tháng. Khi đó, anh đã bàn với vợ mình và cô ấy đồng ý ngay. Trung uý Dương Hải Anh cho biết thêm: "Vợ tôi không công tác cùng ngành nên tôi muốn cô ấy hiểu được công việc và nhiệm vụ của một người chiến sĩ công an. Tôi muốn truyền tải thông điệp về những khó khăn của con em đồng bào dân tộc tại các vùng biên giới, ngoài ra, quảng bá du lịch để người dân có thêm thu nhập".

Anh kể, cách đây khoảng 2 - 3 năm, khi đi công tác tình nguyện tại các xã vùng thuộc H.Mộc Châu (Sơn La), anh thấy đã có những điểm trường mới được nhà nước xây dựng khang trang nhưng nhiều học sinh vẫn bỏ học giữa chừng. Trung úy Hải Anh là 'anh nuôi' của hàng nghìn em nhỏ những xã biên giới huyện Mộc Châu - Ảnh: Báo Dân Trí Anh đã xuống cơ sở và phát hiện ra đói ăn chính là lý do khiến nhiều em học sinh không thể tiếp tục đến trường. Không có cơm ăn, các em còn phải bỏ học để vào rừng đào măng về luộc ăn trừ bữa. Có bữa có cơm, các em chỉ ăn cơm chan với nước lã, hoặc cặp lồng cơm đem theo tới trường mùa hè còn có mùi thiu nhẹ. Thấu hiểu được sự khó khăn, thiếu thốn của các em nhỏ vùng cao, anh Anh đã đề xuất dự án “Nuôi em Mộc Châu” và được sự nhất trí, ủng hộ cao của cấp trên. Tháng 1.2021, dự án ra đời, tính đến nay, trung úy Anh đã giúp đỡ được hơn 4.000 em nhỏ có thêm dinh dưỡng, có cơ hội đến trường và chuyên tâm học tập. "Lâu nay, nhiều người nghĩ rằng trẻ em vùng núi rụt rè, khó tiếp cận nên việc tôi chụp ảnh cưới cùng các em là rất khó nhưng không phải. Tôi thực hiện bộ ảnh này trong đúng 2 tiếng, các em đã gặp tôi nhiều, phần nữa chưa bao giờ nhìn thấy cô dâu nên rất hợp tác chụp ảnh", trung uý Dương Hải Anh chia sẻ. Anh luôn trăn trở điều giúp bà con nơi đây có cuộc sống tốt hơn - Ảnh: Tỉnh đoàn Sơn La Trung uý Dương Hải Anh (26 tuổi, quê Thanh Hóa) là Phó bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La. Ở tuổi 26, anh Dương Hải Anh là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trẻ nhất trong cả nước hiện nay. Sau khi tốt nghiệp với thành tích học viên xuất sắc toàn khóa, trung úy Dương Hải Anh được phân công về công tác tại Mộc Châu (Sơn La). Mặc dù làm việc ở vùng núi nhiều khó khăn, nhưng anh Dương Hải Anh vẫn không ngại gian khổ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, hạnh phúc đối với Trung úy Dương Hải Anh là sự sẻ chia. Thứ hạnh phúc cho đi là còn mãi. Sẵn sàng mở rộng đôi tay của mình để giúp đỡ những người xung quanh, làm những điều vì cộng đồng, có lẽ cũng là nguồn nặng lượng tích cực giúp đồng chí cảm thấy trưởng thành và làm tròn trách nhiệm của một người chiến sĩ công an nhân dân.

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