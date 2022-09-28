Xúc động hình ảnh “dấn thân” đưa tin của Phóng viên VTV: Bị gió quật nghiêng ngả khi tác nghiệp tại hiện trường bão Noru

Hình ảnh tác nghiệp của Phóng viên VTV bị gió xô suýt ngã lúc đang dẫn bản tin trong tâm bão Noru đổ bộ cho thấy sự vất vả của nghề phóng viên.

Khoảng 4h ngày 28/9, bão Noru đã chính thức đi vào nước ta với cường độ mạnh. Theo đó, cơn bão đi qua các tỉnh miền Trung và gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Trong lúc này, người dân cả nước đều đang trông ngóng tình hình các đồng bào qua bản tin của phóng viên hiện trường gửi về các đài truyền hình. Họ đã không màng đến nguy hiểm, lăn xả để có những tin tức nóng hổi nhất phục vụ khán giả truyền hình. Phóng viên VTV bị gió quật nghiêng ngả khi tác nghiệp tại hiện trường bão Noru. (Ảnh: Chụp màn hình bản tin VTV)

Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh của phóng viên Diệu Quỳnh (Bản tin lúc 4 giờ) và phóng viên Minh Tây (Bản tin lúc 5 giờ) của VTV đang tác nghiệp tại tâm bão. Đưa tin trực tiếp từ hiện trường, theo đó, do mưa liên hồi cộng thêm việc gió giật mạnh khiến nữ phóng viên Diệu Quỳnh không thể đứng vững. Về phía phóng viên Minh Tây, anh còn phải bám vào một hàng rào ven đường để tránh bị xô ngã, có thể thấy, anh ấy phải rất gắng sức mới đứng vững. Song, cả hai vẫn rất nỗ lực để có thể hoàn thành nhiệm vụ cập nhật thông tin mới nhất tới khán giả trên các bản tin Thời sự.

Gió thổi mạnh, phóng viên Minh Tây chật vật vì nghiêng ngã. (Ảnh: Chụp màn hình bản tin VTV) Nữ phóng viên Diệu Quỳnh không thể đứng vững trước sức giật của gió. (Ảnh: Chụp màn hình bản tin VTV) Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều khán giả, cư dân mạng bày tỏ lòng khâm phục trước sự lăn xả, yêu nghề của họ. Nhìn hình các phóng viên lăn xả vì công việc, bất chấp nguy hiểm để đưa tin tức về cho khán giả mà ai cũng không khỏi xúc động. Cư dân mạng cả "nể" trước sự tâm huyết với nghề bất chấp nguy hiểm của 2 phóng viên.(Ảnh: Bình luận CĐM) Được biết, trước diễn biến phức tạp và khó lường của bão lũ đổ về miền Trung, Đài Truyền hình Việt Nam đã tăng cường thời lượng đưa tin để có thể cập nhật nhanh chóng tình hình của bão Noru. Những bản tin đặc biệt về cơn bão Noru sẽ được phát sóng liên tục một đến hai tiếng một lần. Vì thế, các phóng viên hiện trường luôn phải túc trực tại nơi tâm bão đổ bộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuc-dong-hinh-anh-dan-than-dua-tin-cua-phong-vien-vtv-bi-gio-quat-nghieng-nga-khi-tac-nghiep-tai-hien-truong-bao-noru-507822.html