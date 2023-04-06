Chồng nạn nhân Phạm Thị Bê trong vụ máy bay rơi ở vịnh Hạ Long cho biết, vì bệnh tình nên ông không thể đi cùng vợ, nào ngờ bà đi mãi cũng không về.

Theo VTC News, chiều 6/4, tại ngôi nhà của nạn nhân Phạm Thị Bê (65 tuổi, ở đường Cô Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), một trong số nạn nhân tử vong trong vụ rơi máy trực thăng Bell-505 khá đông hàng xóm đến chia buồn cùng chồng và các con bà. Dáng gầy gò, khuôn mặt hốc hác, mắt đỏ hoe, ông Huỳnh Tý (chồng bà Bê) ngồi bên vỉa hè phía đối diện nhà được người em ruột chăm sóc, an ủi trước nỗi đau quá lớn.

Người dân giúp đỡ gia đình ông Tý chuẩn bị lo hậu sự cho nạn nhân - Ảnh: VTC News Ông Tý kể, trước đây mấy ngày bà Bê lên kế hoạch đi du lịch vịnh Hạ Long với gia đình người bạn trong nhóm và thuyết phục chồng cùng đi. Ông Tý ngăn cản, bảo đợi năm sau ông khỏe thì vợ chồng sẽ đi. “Tôi bị mắc COVID-19 từ đợt dịch, sức yếu nên không đi du lịch được. Bà ấy nói đi một chuyến cho biết vịnh Hạ Long vì nghe nói đẹp lắm chứ cũng lớn tuổi rồi, biết khi nào mới đi được”, ông Tý kể.

Theo ông Tý, sáng 5/4 bà Bê đi thì đến chiều tối gia đình nhận hung tin bà gặp nạn khi chiếc trực thăng rơi. “Tôi nghĩ mình không đi được cùng thì để bả đi một lần cho biết vịnh Hạ Long, không ngờ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bà ấy đến đó. 2 con trai tôi đã bay ra ngoài ấy rồi, tôi yếu quá, không thể ra đón bà về được”, ông Tý nghẹn ngào. Chiếc trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN-8650 trước khi gặp nạn - Ảnh: Zing News Trước đó, theo Zing News, vào 17h15 ngày 5/4, máy bay Bell-0505 mang số hiệu VN-8650 thuộc sở hữu Công ty Trực thăng miền Bắc, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng đã bị mất tín hiệu tại vị trí giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Người dân xung quanh trục vớt được nhiều mảnh vỡ của máy bay trên biển. Thời điểm máy bay rơi xuống biển có 5 người ngồi bên trong, gồm: 4 khách du lịch người Việt đang trên chuyến bay ngắm cảnh Hạ Long và một người điều khiển trực thăng là đại tá C.Q.M. Theo báo Giao Thông, bà Lê Thị Ánh Tuyết (Bí thư Chi bộ Khu dân cư 66, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cho biết, 3 trong số nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell-505 tại Hải Phòng là ông Hồ Tá Lực (1964), vợ Nguyễn Thị Hội (1963, cùng trú 422 Tôn Đản, tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và em gái ông Lực là bà Hồ Thị Oanh.

Vụ máy bay rơi ở vịnh Hạ Long: Hành khách gặp nạn có thể nhận được bồi thường lên đến 700 tỷ đồng Gói bảo hiểm cho mỗi chuyến bay tham quan vịnh Hạ Long lên đến con số 30 triệu USD (703 tỷ đồng), tuy nhiên số tiền bồi thường thực tế cho các hành khách còn dựa vào hợp đồng bảo hiểm giữa hành khách và đơn vị bán vé.

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