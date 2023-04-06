Gói bảo hiểm cho mỗi chuyến bay tham quan vịnh Hạ Long lên đến con số 30 triệu USD (703 tỷ đồng), tuy nhiên số tiền bồi thường thực tế cho các hành khách còn dựa vào hợp đồng bảo hiểm giữa hành khách và đơn vị bán vé.

Theo báo Giao Thông, sáng 6/4, anh Nguyễn Cao Cường, con rể ông Hồ Tá Lực (SN 1964) và bà Nguyễn Thị Hội (1963) - hai nạn nhân bị tử nạn trên chuyến bay cho biết, sau khi sự cố xảy ra, có người xưng đơn vị tổ chức dịch vụ bay đã liên lạc và cam kết là sẽ lo toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại cho thân nhân các nạn nhân từ Đà Nẵng vào Quảng Ninh và di chuyển thi thể về Đà Nẵng để làm hậu sự. "Lúc mua vé máy bay và làm thủ tục, em không vào cùng, nên không nắm được là vé máy bay có bảo hiểm đối với hành khách hay không? Do hiện tại, gia đình đang bối rối, nên chưa hỏi rõ nội dung này", anh Cường nói.

Anh Nguyễn Cao Cường, con rể của vợ chồng nạn nhân tử nạn trên chuyến bay chia sẻ với PV Báo Giao thông sáng 6/4 - Ảnh: Báo Giao Thông Theo số điện thoại liên hệ được anh Cường cung cấp, PV Báo Giao thông trao đổi với một nhân viên dịch vụ bán vé máy bay trực thăng tham quan vịnh Hạ Long của đơn vị có chiếc máy bay bị rơi chiều tối 5/4. Người này cho biết, vé này là do đơn vị quản lý, khai thác bán và có bảo hiểm cho hành khách và cả máy bay. Tuy nhiên, khi PV hỏi thêm là tiền bảo hiểm trên hành khách và bảo hiểm mua của hãng nào thì nhân viên trực tổng đài không trả lời.

"Hiện, dịch vụ bay trực thăng của đơn vị đã tạm dừng. Bảo hiểm là 30 triệu đô/vụ cả máy bay, cả người", nhân viên trực tổng đài trả lời như vậy rồi cúp máy. Thông thường, đơn vị lữ hành chào bán tour du lịch trực thăng ngắm vịnh Hạ Long đưa ra với mức cam kết bồi thường thiệt hại cho sự cố lên tới 30 triệu USD/sự vụ - Ảnh: VietNamNet Lãnh đạo một doanh nghiệp bảo hiểm có chi nhánh tại tỉnh Quảng Ninh (đề nghị giấu tên) cho biết, thông thường, đơn vị lữ hành chào bán tour du lịch trực thăng ngắm vịnh Hạ Long đưa ra với mức cam kết bồi thường thiệt hại cho sự cố lên tới 30 triệu USD/sự vụ. Tuy nhiên, thực tế việc bồi thường vụ tai nạn máy bay phải căn cứ trên hợp đồng bảo hiểm giữa hành khách và đơn vị bán vé. Việc bồi thường cho tai nạn sẽ phụ thuộc vào điều khoản tại hợp đồng đã ký. Trước đó, theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, sáng ngày 5/4, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 do Công ty Bay dịch vụ miền Bắc (VHN) điều hành và quản lý bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. Những vật thể liên quan đến chiếc máy bay trực thăng bị rơi được cơ quan chức năng trục vớt - Ảnh: Báo Giao Thông Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn tại khu vực máy bay gặp nạn trên vùng biển giáp ranh Quảng Ninh - Hải Phòng - Ảnh: Tuổi Trẻ Online Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Quang Hiển - bí thư Huyện ủy Cát Hải, TP Hải Phòng - cho biết trên máy bay có năm người và hiện nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai nạn nhân. Hiện tại các lực lượng tìm kiếm vẫn đang tập trung tìm các nạn nhân còn lại. Theo VietNamNet, ngay sau khi xảy ra sự cố, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được thư của nhà sản xuất, chế tạo Bell và Ủy ban An toàn vận tải Canada đề nghị hỗ trợ, cử đại diện tham gia công tác điều tra nguyên nhân tai nạn.

Con gái út thoát vụ tai nạn trực thăng tại Vịnh Hạ Long nhờ hủy bay phút cuối Do có con nhỏ bất ngờ bị sốt phải nhập viện nên vợ chồng cô con gái út của gia đình ông L. gặp nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell-505 tại vịnh Hạ Long đã hoãn chuyến đi vào phút cuối.

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