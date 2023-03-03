Xót xa hoàn cảnh khó khăn của nữ lao công bị xe phân khối lớn tông gãy chân, vỡ lá lách ở Hà Nội

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 3/2, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để truy tìm tài xế xe máy phân khối lớn gây tai nạn cho một nữ lao công rồi bỏ chạy ở đường gom đại lộ Thăng Long (Q.Nam Từ Liêm).

Vụ việc khiến nạn nhân bị hất văng lên dải phân cách, còn lái xe đã không dừng lại mà tiếp tục di chuyển về hướng nội thành.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng từ gần 8h ngày 1/3, trên đường gom Đại lộ Thăng Long gầm cầu vượt tỉnh lộ 70 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Vào thời điểm trên, xe máy phân khối lớn (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy với tốc độ cao hướng Hoà Lạc - Hà Nội đã lao vào nữ lao công dọn vệ sinh trên đường.

Chị Lệnh bị thương nặng sau cú va chạm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Liên quan đến sự việc trên, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào chiều ngày 3/2, anh Nguyễn Văn Chiến (trú H.Quốc Oai) cho biết, vợ mình là chị Tạ Thị Lệnh (29 tuổi, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) gặp tai nạn trong lúc làm việc sáng 1.3 ở đường gom đại lộ Thăng Long và đang được điều trị tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

"Vợ tôi được chẩn đoán gãy 2 xương cẳng chân trái, vỡ lá lách độ 3. Bác sĩ dặn dò chúng tôi chưa thể bó bột được để theo dõi lá lách 6 - 7 hôm nữa, nếu khỏi mới có thể bó bột chân", anh Chiến nói và cho hay sức khỏe của chị Lệnh đã tạm ổn nhưng phải nằm yên trên giường bệnh.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Thanh Niên

"Vợ tôi kể lại, sau khi tông phải, tài xế đã dừng lại, cùng một bác xe ôm gần đó bế vợ tôi lên dải phân cách và nói "chị gọi người nhà ra". Trong lúc vợ tôi gọi điện, tài xế này đã lên xe, rời khỏi hiện trường. Lúc tài xế chạy mất, vợ tôi chỉ kịp nhìn đây là nam thanh niên ngoài 20, mặc áo trắng, đi xe phân khối lớn", anh Chiến nói thêm.

Hiện tại vợ chồng anh Chiến phải nuôi 3 con nhỏ, cháu đầu đang học lớp 2, cháu nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi nên rất khó khăn. "Giờ cũng chỉ biết gửi 2 bên nội, ngoại chứ không biết làm thế nào", anh Chiến ngậm ngùi chia sẻ thêm.