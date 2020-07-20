Vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị xe tải cán nát bét.

Vào khoảng 16 giờ ngày 19/7, tại Ngã tư Đồng Xoài, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong.

Theo thông tin trên Zing, vào thời điểm trên chị L.T.T (37 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) điều khiển xe máy chở theo con trai tên L.Đ.Đ (12 tuổi) lưu thông trên QL14 theo hướng từ Đắk Nông đi Tây Ninh.

Khi chạy đến ngã tư Đồng Xoài thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 63C-098.33 lưu thông cùng chiều, cũng vào vòng xoay như xe của chị T. Vào thời điểm đó, chiếc xe tải bất ngờ đâm vào đuôi xe máy, cuốn cả hai mẹ con chị T. vào gầm khiến cả hai tử vong.

Ngay khi nhận được tin về vụ tai nạn nghiêm trọng này, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cán nát bét - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, tại Nghệ An cũng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 mẹ con tử vong. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 31/5, chiếc xe tải do tài xế Tống Viết Ngọc (28 tuổi, ngụ thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, chạy theo hướng từ Bắc Nam.

Khi chạy đến ngã ba giao nhau giữa đường tránh thành phố Vinh với quốc lộ 1A (thuộc địa bàn thị trấn Quán Hành) thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến hai mẹ con tử vong - Ảnh: Internet

Xe máy do chị N.T.T (45 tuổi, ngụ xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) chở theo con gái 8 tuổi đang trên đường đến thăm nhà ngoại tại huyện Nghi Lộc.

Sau khi xảy ra tai nạn, cả hai mẹ con chị T. và chiếc xe máy đều bị cuốn vào gầm xe tải. Hậu quả, cả hai tử vong tại chỗ, chiếc xe bị hư hỏng nặng. Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Vợ bị thương nặng đau đớn gào khóc bên thi thể chồng sau vụ tai nạn kinh hoàng Dù bị thương nặng nhưng khi biết tin chồng đã tử vong, bà A. đã không dấu nổi đau lòng, gào khóc thảm thiết bên thi thể chồng.

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