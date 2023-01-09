Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm đông giá rét ở Hà Tĩnh

Xã hội 09/01/2023 10:37

Một người dân ở TDP 9, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) phát hiện bé gái sơ sinh nặng khoảng 3 kg bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, bà Nguyễn Thị Mai (71 tuổi, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 6h sáng nay, 9/1, khi nghe tiếng trẻ nhỏ khóc ngoài ngõ, bà ra xem thì phát hiện một chiếc giỏ xách. Lại gần kiểm tra, bà Mai thấy trong chiếc giỏ có một em bé sơ sinh cùng một ít quần áo và sữa bột.

"Người bỏ rơi bé gái không để lại thông tin gì. Bé nặng khoảng 3kg. Bị bỏ giữa trời giá lạnh, may mà sức khỏe của bé bình thường. Tết gần đến rồi, nhìn cháu bé tôi thương lắm. Bé rất kháu khỉnh, ăn ngoan ngủ ngoan", bà Mai cho biết.

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Bé gái khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng một nhà dân ở Hà Tĩnh - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngay sau khi phát hiện sự việc, phía gia đình bà Mai đã thông báo cho chính quyền địa phương để phối hợp tìm người thân cho bé. Một lãnh đạo thị trấn Xuân An cho biết: "Hiện cháu bé đang được gia đình bà Mai chăm sóc. Cơ quan y tế kiểm tra, xác định cháu bé khỏe mạnh, bình thường. Hiện chúng tôi đang thông báo để tìm người thân cho bé".

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm đông giá rét ở Hà Tĩnh - Ảnh 2
Cán bộ Trạm Y tế thị trấn Xuân An khám sức khỏe cho bé gái - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, chính quyền địa phương hiện đã tiến hành lập biên bản, hoàn tất các thủ tục theo quy định và phát thông báo trên hệ thống truyền thanh để tìm người thân của cháu bé.

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