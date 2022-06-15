Xót thương hoàn cảnh éo le của các nạn nhân tử nạn trong vụ lật xe khách tại Ninh Bình

Xã hội 15/06/2022 14:44

Vào sáng ngày 16/5, Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và đại diện chính quyền các địa phương Yên Thành, Đô Lương đến thăm hỏi, động viên gia đình có người thân tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Ninh Bình. Trong số 3 nạn nhân người Nghệ An tử vong có 2 người có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo chia sẻ thông tin từ Báo Nghệ An, vào sáng ngày 15/6, Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và đại diện chính quyền các địa phương Yên Thành, Đô Lương đến thăm hỏi, động viên gia đình có người thân tử vong trong vụ tai nạn lật xe khách tại Ninh Bình. Cụ thể, đoàn đã đến thăm hỏi động viên gia đình 3 nạn nhân ở xóm 5 xã Liên Thành, huyện Yên Thành; xóm 6 xã Tân Sơn và ở xóm 3 xã Thái Sơn, huyện Đô Lương.

Thắp hương phúng viếng, Đoàn công tác cũng thăm hỏi, động viên người thân các nạn nhân cố gắng vượt qua đau thương, mất mát. Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia hỗ trợ 5 triệu đồng.

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Đại diện Ban An toàn giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh thắp hương phúng viếng nạn nhân ở xóm 6, xã Tân Sơn (Đô Lương) - Ảnh: Báo Nghệ An

Trong số 3 nạn nhân người Nghệ An tử vong có 2 người có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó em Phan Uy Vũ, 14 tuổi ở xóm 5, xã Liên Thành là con trai đầu, sau có 2 em gái thì cả 2 em đều bị bệnh nặng (1 em bị tim bẩm sinh, 1 em bị u não). Trong chuyến xe định mệnh, gia đình em Vũ có 9 người đi cùng. Em Vũ mất tại hiện trường, bà ngoại của Vũ bị thương nặng, hiện tiên lượng xấu.

Còn nạn nhân Nguyễn Tất Ngà ở xóm 6, xã Tân Sơn, Đô Lương là em út trong gia đình có 5 chị em. Bà nội của Ngà là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân, 112 tuổi, cũng vừa mới mất. 

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Đoàn công tác thắp hương phúng viếng nạn nhân - Ảnh: Báo Nghệ An

Nạn nhân thứ ba là em Nguyễn Tài Thái, sinh năm 2000, ở xóm 3, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương. Thái là con đầu, sau có 1 em trai và 1 em gái. Người dân xóm 3 cho biết hiện Thái đang đi học nghề cắt tóc ở Hà Nội và cũng sắp sửa hoàn thành. Vào ngày 13/5, Thái bắt xe khách về quê để dự đám cưới bạn thì gặp nạn. Bố của Thái thường xuyên đau ốm và vừa đi viện chữa trị dài ngày về nhà, mẹ của Thái làm nghề nông, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh éo le của các nạn nhân tử nạn trong vụ lật xe khách tại Ninh Bình - Ảnh 3
Xe khách bị lật nghiêng khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương - Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, dẫn tin từ báo Thanh niên, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra vào lúc 23 giờ 50 ngày 13.6 tại P.Nam Thành (TP.Ninh Bình) khi xe khách 37B - 028.06 do tài xế Nguyễn Ngọc Sáng (38 tuổi, ngụ xã Đà Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An) điều khiển, chạy từ Hà Nội về Nghệ An va chạm với xe máy do một người dân Ninh Bình điều khiển khiến xe khách lật nghiêng trên đường.

Vụ tai nạn làm 3 người trên xe khách và 1 người đi xe máy tử vong, 5 người khác bị thương. Thiết bị giám sát hành trình cho thấy, trước lúc xảy ra vụ tai nạn, xe khách 37B - 028.06 chạy với vận tốc là 64 km/giờ (quá tốc độ 4 km/giờ).

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