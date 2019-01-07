Xót cảnh vợ vừa sinh con được 2 ngày thì chồng bị TNGT hôn mê, cả nhà lâm vào cảnh khốn cùng

Xã hội 07/01/2019 11:42

Dù đã trải qua hai ca phẫu thuật não với chi phí rất lớn nhưng Thương vẫn chưa tỉnh lại. Mọi gánh nặng dồn lên vai người vợ vẫn còn đang ở cữ.

Vợ vừa sinh con, chồng bị tai nạn hôn mê

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh Bùi Văn Thương (SN 1989), người dân xóm Duệ 1, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đều không khỏi xót xa, thương cảm. Vừa chào đón con đứa con thứ hai không được bao lâu, anh Thương bị tai nạn giao thông nguy kịch khiến cả gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn bao giờ hết.

Đêm 22/12/2018, khi đang trên đường đi làm về, anh Thương bị tai nạn xe máy nghiêm trọng dẫn đến hôn mê. May mắn là người dân gần đó đã phát hiện vụ việc và đưa anh đi cấp cứu.

Sau hơn 3 tiếng làm phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, anh Thương được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị. Hiện nay anh vẫn đang hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà cũng hạn chế vào thăm.

Theo bác sĩ, anh Thương nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu. Ngoài chấn thương sọ não nặng, anh Thương còn bị gãy xương hàm mặt, gãy xương đùi bên phải. Qua hai lần phẫu thuật não, anh Thương vẫn chưa tỉnh.

Do bị chấn thương nặng ở phần sọ não nên di chứng để lại sau này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc hoạt động và làm những công việc nặng. Tuy anh Thương được bảo hiểm y tế chi trả nhưng do bệnh nặng luôn phải chăm sóc đặc biệt nên chi phí thở máy, chăm sóc, thuốc men… rất tốn kém, trung bình mỗi ngày cũng tốn khoảng 5 - 7 triệu đồng.

Xót cảnh vợ vừa sinh con được 2 ngày thì chồng bị TNGT hôn mê, cả nhà lâm vào cảnh khốn cùng - Ảnh 1
Cả gia đình lâm vào khốn khó từ khi anh Thương bị tai nạn giao thông - Ảnh: Gia đình & Xã hội

"Mẹ ơi! Sao mãi chưa thấy bố về?"

Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào sức lao động của một mình anh cùng vài ba sào ruộng mùa được mùa mất. Cha mẹ anh cũng không còn khả năng lao động, sức khỏe yếu và bệnh tật liên miên. Trong khi đó, vợ anh mới sinh con thứ 2 được vài ngày thì anh xảy ra chuyện.

Số thu nhập ít ỏi còn chẳng đủ cho 5 miệng ăn chứ đừng nói có tiền dư giả đề phòng lúc ốm đau, bệnh tật. Khi đang Thương tiến hành phẫu thuật não lần 1 ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, gia đình phải bán vội hai con trâu để lo viện phí.

Ngoài ra, anh em, họ hàng và hàng xóm cũng chung tay giúp đỡ đôi vợ chồng. Chỉ khổ vợ anh Thương, còn đang ở cữ đã phải chạy vạy khắp nơi vay mượn, vừa chăm con vừa lo cho bố mẹ chồng. 

Con lớn của anh Thương năm nay mới 8 tuổi, cháu còn quá nhỏ để hiểu được hoàn cảnh khốn cùng của gia đình. "Mẹ ơi! Sao mãi chưa thấy bố về?", nghe những lời ngây ngô của con gái, chị Nga (vợ anh Thương) đau thắt lòng nhưng bất lực chẳng thể làm gì. Nếu chồng chị không bị tai nạn, có lẽ cả gia đình đang hân hoan chào đón thành viên mới trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nếu anh vẫn còn khỏe mạnh, anh sẽ là chỗ dựa cho mẹ con chị cả về tinh thần lẫn kinh tế. Có quá nhiều điều tốt đẹp đáng lẽ phải diễn ra, thế nhưng cú va chạm định mệnh đêm đó đã cướp đi tất cả.

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