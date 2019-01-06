Dân mạng bất bình trước bức ảnh bé gái Sơn La mới 14 tuổi đã trở thành vợ người ta

Xã hội 06/01/2019 14:29

Hình ảnh 'cô dâu nhí' với gương mặt trẻ thơ khiến dân mạng bàn tán không ngớt. Hầu hết đều tỏ ra thương cảm trước việc cô bé còn rất nhỏ đã phải làm vợ người ta.

Tối 5/1, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé gái mặc váy cô dâu khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Phần đông đều cho rằng "cô dâu nhí" trông như học sinh cuối cấp 2, có gương mặt xinh xắn và thơ ngây. Đứng kế bên là cô bạn gái, đồng thời cũng là người đăng tải những thông tin và hình ảnh lên Facebook.

Người này cho biết, cô dâu nhí năm nay chỉ mới 14 tuổi và vừa kết hôn vào ngày 4/1 vừa qua với bạn của mình. "Chuyện con gái 14 -15 tuổi đã lập gia đình là chuyện hết sức bình thường ở bản vùng cao", cô gái giải thích.

Khi có người gặng hỏi có đúng là cô dâu chỉ mới 14 tuổi hay không, cô bạn này đã khẳng định "Là thật".

Đám cưới trên được cho là đã diễn ra tại bản Tầm Phế, xã Tân Hợp (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Dân mạng bất bình trước bức ảnh bé gái Sơn La mới 14 tuổi đã trở thành vợ người ta - Ảnh 1

Ai cũng cảm thấy ngỡ ngàng, bất bình trước việc bé gái chỉ mới 14 tuổi đã trở thành vợ một người đàn ông - Ảnh: Facebook

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh về cô dâu 14 tuổi thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Ai cũng hết sức ngỡ ngàng trước việc cô gái đang ở tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" đã vội lấy chồng, thực hiện nghĩa vụ làm dâu, làm vợ.

"Sao mới nhỏ xíu vậy đã lấy chồng nhỉ, thấy tội tội sao đó. Và quan trọng là tại sao chính quyền địa phương lại chấp nhận đám cưới diễn ra, như vậy là vi phạm luật hôn nhân và gia đình", tài khoản N.B. bình luận.

"Cuộc sống hôn nhân sẽ ra sao với một cô bé 14 tuổi đây? Thật sự xót xa và buồn cho em quá. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em", tài khoản P.D. bày tỏ quan điểm.

Dân mạng bất bình trước bức ảnh bé gái Sơn La mới 14 tuổi đã trở thành vợ người ta - Ảnh 2

Sự thật là cô dâu đã đủ 18 tuổi, do không thi đậu đại học nên ở nhà làm nông và lấy chồng sớm - Ảnh: Facebook

Bên cạnh đó, một số người tỏ ra ngờ vực trước thông tin cô dâu chỉ mới 14 tuổi. Họ cho rằng cô gái này thực ra đã đủ tuổi đăng ký kết hôn, nhưng vì ngoại hình quá trẻ so với tuổi thật nên khiến mọi người hiểu lầm. Đồng thời tài khoản đăng hình cố ý nói dối nhằm mục đích câu like.

Sáng 6/1, ông Đinh Văn Thuận – Chủ tịch xã Tân Hợp cho biết những thông tin về "cô dâu nhí" đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Thực ra cô dâu đã 18 tuổi, tuy nhiên sở hữu gương mặt trẻ con nên ai cũng tưởng chỉ 13-14 tuổi. Theo người nhà cô gái, sau khi học xong lớp 12, do không thi đậu đại học nên cô ở nhà làm ruộng rồi lấy chồng sớm.

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