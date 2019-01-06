Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ trong bao tải, treo trên hàng rào chỗ để rác gần quán nhậu

Nghe tiếng em bé khóc trong chiếc bao tải treo ở hàng rào, người đàn ông lại gần kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.
- Thai phụ ở Hà Giang phải cắt bỏ tử cung, mất thai nhi 39 tuần tuổi chỉ vì không làm điều này
- Người phụ nữ bại não bị xâm hại nhiều năm, 2 lần đi bỏ thai vẫn không biết danh tính cha đứa bé
Sáng nay (6/1), anh T.N. đến quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) để làm việc thì bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Kiểm tra một lúc thì phát hiện tiếng khóc phát ra từ bao tải nhỏ treo ở hàng rào gần đó.
Mở ra xem, anh N. phát hiện một bé trai sơ sinh nặng 3,2 kg còn nguyên dây rốn, được bọc trong hai chiếc khăn. Anh N. lập tức tri hô, đồng thời đưa cháu bé tới bệnh viện quận Hải Châu để cắt dây rốn và giữ ấm.
Cũng theo người đàn ông này, bé trai bị bỏ rơi ở khu vực thường để rác và các vật dụng cũ nên ít ai để ý. Nếu bé trai không khóc có lẽ sẽ chẳng ai phát hiện ra.
Cán bộ Tư pháp phường Thanh Bình (quận Hải Châu) đã làm thủ tục đưa cháu bé về chăm sóc tại trung tâm bảo trợ xã hội, đồng thời phát thông báo tìm cha mẹ cho bé trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu không có người thân nhận, bé sẽ được nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ và được nhận nuôi theo quy định pháp luật.
Chỉ mới cách đây vài ngày, người dân sống gần công viên thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phát hiện một bé gái khóc nức nở vì bị mẹ bỏ rơi khiến ai nấy xót xa, thương cảm.
Lúc được tìm thấy, trên người bé có một túi quần áo kèm theo lá thư do chính mẹ em để lại. Trong thư chị viết, bé sinh ngày 12/10/2017, chưa có giấy khai sinh. Vì không có điều kiện nuôi con nên nhờ mọi người chăm sóc bé.
Bé gái bị tay chân miệng cấp độ 2, luôn gào khóc tìm mẹ. Xót xa trước hoàn cảnh của đứa bé, ai nấy đều hy vọng có thể giúp bé trở về với mẹ. Ngay sau đó bé gái đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Phú để điều trị. Đồng thời người dân cũng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng để tìm người thân cho bé.