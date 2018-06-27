Xót cảnh mẹ tử vong ngay trước cổng trường sau khi nhìn con bước vào phòng thi

Xã hội 27/06/2018 14:41

Sau khi nhìn con bước vào phòng thi, người mẹ quay xe về phòng trọ thì gặp tai nạn tử vong ngay trước cổng trường.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Trường Chinh, huyện Đắk Rlấp (tỉnh Đắk Nông) vào ngày 26/6 vừa qua.

Theo đó, khi chở con trai L.A.T (học sinh trường Nguyễn Tất Thành) đến trường để thi môn tiếng Anh, người mẹ quay xe trở về phòng trọ cách đó không xa.

Xót cảnh mẹ tử vong ngay trước cổng trường sau khi nhìn con bước vào phòng thi - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra tai nạn - Ảnh: Internet

Lúc sang đường, người mẹ bị chiếc xe khách 7 chỗ đâm trực diện tử vong ngay trước cổng trường. Vì sợ A.T bị ảnh hưởng tâm trạng, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo hội đồng thi trường THPT Nguyễn Tất Thành đến đón em sau buổi thi. Mọi người nói với em là mẹ bị tai nạn phải vào viện, không có việc gì nghiêm trọng xảy ra.

Tất cả những người trọ cùng khu với mẹ con L.A.T cũng được dặn không được cho em biết việc mẹ qua đời để tránh gây ảnh hưởng tâm lý trong buổi thi còn lại.

Xót cảnh mẹ tử vong ngay trước cổng trường sau khi nhìn con bước vào phòng thi - Ảnh 2
Ngôi trường A.T theo học - Ảnh: Internet

Sáng nay (27/6) cũng là buổi thi cuối cùng, em L.A.T được ông Lê Công Tùng, phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành đến tận nơi đón đi thi. Sau khi hoàn thành tất cả các môn thi, L.A.T được đưa về nhà tổ chức mai táng cho mẹ mình.

Được biết ba mẹ A.T đã ly hôn từ năm em mới học lớp 7. Kể từ đó đến nay, A.T sống với mẹ tại xã Đắk Sin. Vì điểm thi cách xa nhà đến 30km, em và mẹ đã thuê trọ gần địa điểm thi để thuận tiện cho việc đi lại.

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