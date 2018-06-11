Vụ tai nạn thương tâm khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ, em trai của nạn nhân may mắn thoát chết.
- Vợ gây tai nạn, chồng đánh tráo người... để trốn tội
- Không chỉ chạy nhanh gây tai nạn, hành động tiếp theo của anh chàng đã nhận nhiều chỉ trích
Khoảng 12 giờ hôm nay (11/6), trên đoạn đường thuộc huyện Thường Tín (Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm đó, hai thanh niên điều khiển chiếc xe máy mang biển số 18H1 – 472.XX lưu thông theo hướng từ Thường Tín về trung tâm thành phố Hà Nội.
Khi đến đoạn đường qua xã Văn Bình thì xe bị trượt bánh, ngã ra đường. Người điều khiển xe máy bị chiếc xe tải chạy cùng chiều tông trúng tử vong tại chỗ.
Được biết hai nam thanh niên đi trên xe máy là anh em ruột. Vụ tai nạn khiến người anh tử vong, còn em trai bị thương nhẹ. Chứng kiến anh trai tử vong ngay trước mắt, chàng trai ngồi thất thần bên vệ đường.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường để phân luồng và điều tiết giao thông.
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.