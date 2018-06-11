Tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ: Em trai thất thần ngồi bên vệ đường khóc thương anh ruột

Xã hội 11/06/2018 16:51

Vụ tai nạn thương tâm khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ, em trai của nạn nhân may mắn thoát chết.

Khoảng 12 giờ hôm nay (11/6), trên đoạn đường thuộc huyện Thường Tín (Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ: Em trai thất thần ngồi bên vệ đường khóc thương anh ruột - Ảnh 1
Vụ tai nạn xảy ra vào trưa nay trên đoạn đường Văn Bình - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm đó, hai thanh niên điều khiển chiếc xe máy mang biển số 18H1 – 472.XX lưu thông theo hướng từ Thường Tín về trung tâm thành phố Hà Nội. 

Tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ: Em trai thất thần ngồi bên vệ đường khóc thương anh ruột - Ảnh 2
Người em trai thất thần khi chứng kiến anh trai tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Khi đến đoạn đường qua xã Văn Bình thì xe bị trượt bánh, ngã ra đường. Người điều khiển xe máy bị chiếc xe tải chạy cùng chiều tông trúng tử vong tại chỗ.

Tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ: Em trai thất thần ngồi bên vệ đường khóc thương anh ruột - Ảnh 3
Nhận được thông tin, cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc - Ảnh: Internet

Được biết hai nam thanh niên đi trên xe máy là anh em ruột. Vụ tai nạn khiến người anh tử vong, còn em trai bị thương nhẹ. Chứng kiến anh trai tử vong ngay trước mắt, chàng trai ngồi thất thần bên vệ đường.

Tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ: Em trai thất thần ngồi bên vệ đường khóc thương anh ruột - Ảnh 4
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn đau lòng - Ảnh: Internet

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường để phân luồng và điều tiết giao thông.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

 

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