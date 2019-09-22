Xót cảnh mẹ khóc hết nước mắt ngóng chờ con trai 10 tuổi nghi bị nước cuốn trôi

Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng lên đến hàng trăm người nhưng vẫn chưa tìm thấy bé trai mất tích. Trước khi mất tích, em được nhìn thấy nghịch nước mưa gần mương thoát nước.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Mạnh Sỹ, Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé trai mất tích. Nạn nhân là bé Điểu Minh Khải (10 tuổi).

Theo chia sẻ của mẹ bé Khải, chị Lâm Thị Nương (33 tuổi) trên Trí thức trẻ, vào khoảng 17 giờ ngày 21/9 khi trời đang mưa to thì chị phát hiện con trai không có ở nhà nên vội vàng đi tìm.

Bé trai mất tích sau khi hàng xóm nhìn thấy bé nghịch nước mưa - Ảnh: Internet

Vào thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người dân sống gần đó nhìn thấy bé Khải nghịch nước mưa gần mương thoát nước ngoài đường. Sau một lúc tìm kiếm nhưng không thấy, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm nạn nhân. Tính đến sáng nay (22/9), công an tỉnh Bình Phước đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ tìm kiếm cứu nạn nhưng vẫn chưa có tung tích của bé Khải. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Bé trai mất tích tại Nghệ An

Cách đây không lâu, tại Nghệ An cũng vừa xảy ra một trường hợp tương tự. Vào chiều 16/9, bà nội bé Hà Văn Vương (6 tuổi) trú bản Boong, xã Lạng Khê đi thả trâu, để cháu ở nhà một mình. Khoảng 30 phút sau bà nội về nhà thì không thấy cháu đâu nên hốt hoảng tìm kiếm.

Bé Vương được phát hiện tử vong sau 3 ngày mất tích - Ảnh: Internet

Sau khi tìm kiếm những nơi mà bé Vương thường xuyên lui tới nhưng không thấy, gia đình đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương. Sau 3 ngày tìm kiếm, sáng 19/9, người dân đi ra bờ sông Lam thì phát hiện thi thể nổi trên sông. Cơ quan công an xác định nạn nhân chính là bé Hà Văn Vương. Vì không có dấu hiệu bất thường nên gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Cơ quan chức năng sau đó đã bàn giao thi thể về cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, cháu Vương hiện đang học lớp 1 nhưng lại bị thiểu năng, nói ngọng, phát triển không bình thường. Do bố mẹ đi làm ăn xa nên cháu bé ở nhà với bà nội.

Vụ bé trai mất tích bí ẩn ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể cách nhà 5 km Sau 3 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai mất tích bí ẩn ở bờ sông cách nhà khoảng 5 km.

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