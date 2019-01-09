Xót cảnh cha mẹ bất lực nhìn con gái mới sinh bị tróc da từng lớp, gào khóc đau đớn

Xã hội 09/01/2019 10:28

Mới sinh được hai ngày, người nhà phát hiện bé KSor H'An bị lột da từng mảng bất thường. Khi đưa vào bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán em bị mắc bệnh vảy cá bẩm sinh.

Kết hôn được hơn một năm, anh Nay Men (sinh năm 1993) và Ksor H’Kieu (sinh năm 1996, cùng ngụ buôn Phuam mông, Iarto, thị trấn Ayunpa, Gia Lai) hân hoan chào đón đứa con đầu lòng ra đời.

Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chỉ sau hai ngày, vợ chồng anh phát hiện bé KSor H'An bị lột da. Ban đầu chỉ là những mảng nhỏ nhưng sau đó lại lan dần ra khắp cơ thể.

Xót cảnh cha mẹ bất lực nhìn con gái mới sinh bị tróc da từng lớp, gào khóc đau đớn - Ảnh 1
Mới sinh được 2 ngày, gia đình phát hiện da bé bị bong tróc ở nhiều nơi - Ảnh: Facebook

Lo lắng cho sức khỏe của con, vợ chồng anh đưa bé vào bệnh viện Gia Lai để thăm khám. Kết quả cho thấy bé bị mắc bệnh vảy cá bẩm sinh phải nhập viện điều trị. Thế nhưng gần một tháng trôi qua, tình hình của bé chẳng cải thiện là mấy. Sau đó, gia đình phải chuyển xuống Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa để điều trị. Tại đây, các bác sĩ thông báo ngoài mắc bệnh vảy cá, bé còn bị nhiễm trùng máu.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, anh Men cho biết gia đình anh chủ yếu làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh. Kể từ khi bé KSor H'An bị bệnh, hai vợ chồng anh phải bỏ hết công việc để chăm sóc đứa con gái tội nghiệp.

Xót cảnh cha mẹ bất lực nhìn con gái mới sinh bị tróc da từng lớp, gào khóc đau đớn - Ảnh 2
Suốt những ngày qua, vợ chồng anh Men phải bỏ hết công việc để thay nhau chăm sóc con gái - Ảnh: Facebook

Mỗi ngày đôi vợ chồng trẻ phải thay nhau trông con để bé không tự cào vào người dù biết vết thương ngứa ngáy khiến bé khó chịu. Chứng kiến cảnh con gái nhỏ khóc ngất vì đau đớn, anh Men cùng vợ chỉ biết ôm nhau, tự động viên phải mạnh mẽ hơn để trở thành chỗ dựa vững chắc cho con gái.

Anh kể: “Bé không được mang bao tay, bao chân vì sẽ gây chảy mủ nên hai vợ chồng phải thay nhau chăm sóc mỗi đêm để bé không gãi khiến da tróc, chảy máu. Nhìn thấy con vậy lòng đau như cắt nhưng cũng không làm gì được. Vợ còn đang trong tháng ở cữ nhưng cũng phải chạy đôn, chạy đáo để lo cho con”.

Anh Men còn kể thêm, các bác sĩ cho biết căn bệnh này của bé KSor H'An sẽ không thể chữa trị dứt điểm. Đã có lúc nghe tiếng con gái khóc giữa đêm, vợ chồng anh cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi và thầm oán trách tại sao số phận của mình lại khổ như vậy. Thế nhưng khi nhìn con, vợ chồng anh lại gạt nước mắt, tiếp tục chăm sóc con gái.

Xót cảnh cha mẹ bất lực nhìn con gái mới sinh bị tróc da từng lớp, gào khóc đau đớn - Ảnh 3
Hiện bé KSor H'An còn bị nhiễm trùng máu - Ảnh: Facebook

Được biết, tại địa phương vợ chồng anh Men có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Gia đình bên vợ chẳng còn ai, nhà nội lại nghèo khó nên những ngày qua, vợ chồng anh phải vay mượn khắp nơi để có tiền lo cho con. Với hoàn cảnh trước mắt, gia đình sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian sắp tới. Chính vì vậy, thông qua bài viết này chúng tôi hy vọng các mạnh thường quân và quý độc giả có thể giúp đỡ để gia đình vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này.

 

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp:

Anh Nay Men, chị Ksor H'Kieu (Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa)

SĐT: 0339664792

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Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn bệnh vảy cá bẩm sinh hoàn cảnh thương tâm

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