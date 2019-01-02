Nỗi xót xa của bà mẹ có con trai bị bỏng cấp độ 5: Vay tiền để chữa trị cho con nhưng vì nghèo nên không ai cho

Con trai bị điện cao thế giật khi đi làm thuê, bà Xuân phải chạy vạy khắp nơi mới có đủ tiền đưa con đi viện. Đến nay, trong nhà đã cạn kiệt tiền bạc, dù bà đã hỏi nhiều nơi để mượn tiền nhưng vì nghèo nên không ai cho.

Những ngày qua, trong khi người người hân hoan đón chào năm mới thì bà Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1967, trú tại thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) hiện đang chăm con trai tại Khoa Hồi sức – Viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông, Hà Nội) phải gồng mình chăm sóc con trai bỏng nặng nằm trên giường. Được biết, anh Nguyễn Trọng Tiến (sinh năm 1990), bị bỏng nặng vì bị điện cao thế giật khi đi làm thuê.

Theo chia sẻ của bà Xuân trên Dân Việt, từ nhỏ thần kinh của anh Tiến đã không bình thường, đến những lúc trái gió trở trời là người lại ngây dại ra. Sau này khi lấy vợ, chẳng may vợ anh cũng bị phát bệnh giống vậy. Cách đây khoảng một tuần, anh Tiến đi làm thuê ở Bắc giang. Trong lúc trèo lên ngôi nhà mới xây để sơn thì anh bị cột điện cao thế bên cạnh phóng điện giật đến ngất lịm. Khi mọi người phát hiện, anh Tiến đã nằm bất tỉnh.

Để có tiền chữa trị cho anh Tiến, bà Xuân phải vay mượn khắp nơi - Ảnh: Dân Việt Tay trái của anh Tiến bị cháy đen, tay phải bị tổn thương rất nặng. Ngay cả phần đầu, thân thể, chân cũng có nhiều thương tích. Để có tiền đưa anh Tiến đi bệnh viện, bà Xuân phải chạy vạy khắp nơi nhưng cũng chỉ mượn được 8 triệu đồng. Chỉ trong vòng một tuần nằm viện, bà đã phải vay thêm 67 triệu đồng để trả tiền viện phí cho con. Gần đây, vì hết tiền bà phải đi mượn thêm nhưng hỏi khắp nơi không ai cho vì sợ bà nghèo trả không nỗi. Nhìn đứa con trai đau đớn trên giường bệnh, bà Xuân lại không kìm được nước mắt vì theo lời bác sĩ, anh Tiến bị bỏng cấp độ 5, nếu muốn khỏe mạnh như bình thường thì chi phí lên đến hàng tỷ đồng. Từ ngày anh Tiến gặp nạn đến nay, vợ và hai đứa con nhỏ của anh cũng rơi vào hoàn cảnh khốn đốn. Chồng mất từ sớm, giờ đây bà Xuân còn phải chăm lo cho con trai bỏng nặng, con dâu bị bệnh và hai đứa cháu nhỏ. Gánh nặng kinh tế khiến cho bà gần như kiệt sức. Chính vì vậy, trong lúc này bà Xuân rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng và các mạnh thường quân. Mọi sự đóng góp của quý độc giả xin liên hệ trực tiếp Bà Nguyễn Thị Xuân Khoa Hồ sức – Viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông, Hà Nội)

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