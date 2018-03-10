Xót cảnh cậu bé nghèo gần 2 tuổi không có hậu môn, tim thủng 2 lỗ nằm chờ phẫu thuật

Xã hội 10/03/2018 17:27

Đến khoa Ngoại tiết niệu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) hỏi thăm bé Phát Tài không ai là không biết câu chuyện thương tâm của em. Từ khi sinh ra, em đã không có hậu môn. Sinh thiếu tháng, trái tim em không may bị thủng 2 lỗ. Tài còn bị suy hô hấp nặng và nhiều chứng bệnh khác nhưng em vẫn nở nụ cười thật tươi.

Tai họa ập đến khi vừa sinh ra

Cha mẹ Phát Tài sinh sống bằng nghề chạy xuồng ghe mướn tại ấp Văn Sáng, xã Đông Hưng, huyện An Minh (Kiên Giang). Em sinh ngày 5/7/2017 ở tuần thai thứ 32. Vì sinh non nên em mắc đủ chứng bệnh: Viêm phổi, nhiễm trùng máu, suy hô hấp, tim thủng 2 lỗ. Đau buồn hơn khi em không có hậu môn như bao đứa trẻ bình thường khác.

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, chị Dương Thị Diễm My (26 tuổi) – mẹ Phát Tài cho biết: “Khi sinh con ra, em suy sụp hoàn toàn. Không nghĩ số phận con mình lại bất hạnh như vậy. Sinh con buổi sáng, buổi chiều bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh đã thụt một lỗ phía trên bụng con em để dễ đi vệ sinh. Khi con được 2 tháng, Tài tiếp tục mổ tim”.

Xót cảnh cậu bé nghèo gần 2 tuổi không có hậu môn, tim thủng 2 lỗ nằm chờ phẫu thuật - Ảnh 1
Bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của Tài khi vừa sinh ra - Ảnh: Minh Cát

Tuy nhiên, phần hậu môn tạm này của Tài liên tục bị viêm nhiễm và thụt vào trong. Chị ôm con lên Bệnh viện Nhi đồng 1 cầu cứu các bác sĩ tái tạo hậu môn để con lớn lên khỏe mạnh bình thường.

Xót cảnh cậu bé nghèo gần 2 tuổi không có hậu môn, tim thủng 2 lỗ nằm chờ phẫu thuật - Ảnh 2
Tài luôn phải chịu đau đớn mỗi khi mẹ vệ sinh phần "hậu môn" được các bác sĩ phẫu thuật tạm cho em - Ảnh: Minh Cát

Mới 2 tuổi mà Tài đã lên bàn mổ hết 5 lần, trong đó có 3 lần các bác sĩ mổ tái tạo hậu môn. Ba tháng tới con em sẽ mổ lần thứ 6, hy vọng con sẽ được bình thường như bao người” – chị My xót xa.

Xót cảnh cậu bé nghèo gần 2 tuổi không có hậu môn, tim thủng 2 lỗ nằm chờ phẫu thuật - Ảnh 3
Chị My mong con sớm được phẫu thuật tái tạo hậu môn để có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác - Ảnh: Minh Cát

Gần 2 tuổi nhưng chưa biết nói và chỉ bập bẹ vài câu, chị My hiện tại chỉ mong Phát Tài sớm có một bộ phận cơ thể bình thường để con không thấy khó chịu mỗi khi đi đại tiện.

Cuộc sống của một gia đình nghèo khó

Khi chưa sinh con, chị My và chồng Hoàng Vĩnh Sang (25 tuổi) quanh năm suốt tháng rong ruổi trên các con sông làm nghề chạy ghe thuê. Cha mẹ chồng chị ở nhà làm mấy công ruộng. Tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống thường ngày. Khi Phát Tài vừa sinh ra, bao nhiêu tiền công làm được, cả nhà dồn hết chạy chữa cho em.

Cô Trần Thị Ẩn (54 tuổi) – bà nội Phát Tài trải lòng: “Mấy ngày mới sinh, cha nó khóc nhiều lắm. Khóc rồi riết cạn nước mắt, nghĩ số mạng Tài không may đành chịu vậy thôi. Rồi nó lại đi chạy ghe mướn cho người ta để có tiền gửi lên nuôi con. Tài dù bệnh tật nhưng lanh lắm. Tui thương dâu, nhớ cháu cũng mong mẹ con nó sớm về nhà".   

Xót cảnh cậu bé nghèo gần 2 tuổi không có hậu môn, tim thủng 2 lỗ nằm chờ phẫu thuật - Ảnh 4
Sau khi được mẹ vệ sinh sạch sẽ, Tài lại nằm chơi và thường xuyên nở nụ cười - Ảnh: Minh Cát

Thương con, thương cháu, chú Hoàng Minh Thắng (59 tuổi) bỏ hết việc nhà lên thành phố ròng rã nhiều tháng trời túc trực bên giường bệnh. Ban ngày, chú đi xin 2 suất cơm từ thiện cho mình và con dâu ăn rồi làm các công việc lặt vặt để con dâu có thời gian lo cho cháu. Ban đêm, chú trải chiếu ở một góc hành lang nằm ngả lưng.

Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị My, nhiều người đã đến thăm cho hộp sữa, túi bỉm để mẹ con Tài có thể tiếp tục cầm cự trong thời gian nằm viện.

Xót cảnh cậu bé nghèo gần 2 tuổi không có hậu môn, tim thủng 2 lỗ nằm chờ phẫu thuật - Ảnh 5
Nụ cười tươi rói của Phát Tài chính là động lực để cả gia đình tiếp tục hy vọng vào tương lai tươi sáng -  Ảnh: Minh Cát

Chị My nghẹn ngào: “Tài bệnh tật nhiều nhưng vẫn nhanh nhẹn. Thằng nhỏ chỉ mới 11 kí, bị suy dinh dưỡng nặng nhưng em không có tiền mua thuốc. Giờ chỉ cầu mong bác sĩ phẫu thuật cho con có cái hậu môn để không đau mỗi khi đi vệ sinh nữa".

Mọi đóng góp ủng hộ cậu bé Phát Tài, Quý độc giả vui lòng gửi về:

Chị Dương Thị Diễm My (Mẹ bé Tài)

Phòng 114, lầu 1, khoa Ngoại tiết niệu Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM

Điện thoại: 01234 884 556

Hoặc

Anh Huỳnh Vĩnh Sang (Cha bé Tài)

Địa chỉ: Ấp Vòm Sáng, xã Đông Hưng, huyện An Minh (Kiên Giang)

Điện thoại: 094 364 6765

Số tài khoản: 771 0205 067403 – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) – Chi nhánh huyện An Minh

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