Xót cảnh bé trai trần truồng được đưa đi mưu sinh khắp Hà Nội cùng tấm bảng ‘cháu không có bố mẹ’

Xã hội 02/06/2020 17:10

Những hình ảnh về bé trai không mặc quần áo, theo người đàn ông mưu sinh giữa thời tiết nóng như đổ lửa của Hà Nội khiến nhiều người không khỏi đau lòng.

Từ trước đến nay, những hình ảnh, câu chuyện về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Mới đây nhất, hình ảnh về bé trai không mặc quần áo ngồi trong thùng xốp lang thang mưu sinh với một người đàn ông trên chiếc xe cũ có gắn tấm biển: “Cháu không có bố mẹ, cảm ơn các cô bác thương cháu” khiến dư luận dậy sóng.

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Hình ảnh bé trai không mặc quần áo, ngồi trên chiếc xe cũ mưu sinh khắp Hà Nội gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: FB

Hình ảnh xót xa này được một người dùng mạng xã hội chia sẻ trên Facebook. Theo đó, bé trai được người đàn ông chở trên chiếc xe cũ, chạy khắp Hà Nội để bán thẻ cào điện thoại và một số vật dụng nho nhỏ. Bé không mặc quần áo, ngồi trong chiếc thùng xốp có ít nước mát.

Theo những gì người đàn ông này kể với chủ nhân bài viết trên mạng xã hội, mẹ bé nghiện hút, bỏ nhà đi khi mang thai. Sau khi đến ở nhờ nhà người đàn ông này, chị đã sinh ra bé. Vì bà ngoại bé còn phải nuôi một đứa cháu khác nên ông đã nuôi bé từ nhỏ đến lớn, xem như người thân.

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Bé trai chỉ mới 18 tháng tuổi, sống cùng một người đàn ông không hề có mối quan hệ ruột thịt - Ảnh: FB

Theo thông tin trên Saostar, người đàn ông trong ảnh là ông Lê Thanh Toàn (sinh năm 1960, ngụ Yên Hòa, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội). Còn bé trai ngồi trong thùng xốp là V.Đ.T (sinh năm 2018). Bé T. là con của chị Vũ Thị Loan (sinh năm 1983, ngụ TP. Hạ Long, Quảng Ninh). Sau khi ly hôn với chồng, chị Loan phát hiện mình mang thai nên đến nhà ông Toàn ở nhờ. Ngày 24/12/2018, chị Loan sinh bé T., sau đó tiếp tục ở nhờ nhà ông Toàn. Ban đầu, chị đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà. Tuy nhiên, khi bé được một tuổi thì người mẹ bỗng dưng biến mất. Sau đó, ông Toàn mới hay tin mẹ bé bị bắt vì liên quan đến một vụ mua bán ma túy.

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Ông Toàn cho biết, nguyên nhân để bé trần truồng là do bé bị viêm da - Ảnh: FB

Vì được chị Loan nhờ trông con nên khi có người đến xin nuôi, ông Toàn đều từ chối. Ông cho rằng, mẹ bé nhờ trông hộ nên đợi khi người mẹ ra tù thì sẽ trả con.

Cũng theo nguồn tin trên, nguyên nhân ông Toàn không cho bé mặc quần áo là do bé T. bị viêm da, mặc quần áo vào hay nổi mụn. Hiện tại, hình ảnh và câu chuyện của bé trai đáng thương này đang gây xôn xao mạng xã hội. Ai nấy đều hy vọng sắp tới bé sẽ có cuộc sống ổn định hơn và được đến trường như bao đứa trẻ khác.

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Từ khóa:   Hà Nội hoàn cảnh khó khăn nóng trên mạng xã hội

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