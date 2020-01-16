Sau khi nhận được tin nhắn của người mẹ, trụ trì chùa và các sư thầy đi tìm kiếm thì phát hiện bé gái bị bỏ rơi trong một đống gạch.

Trao đổi với báo chí, sư Thích Nguyên Bình, trụ trì chùa Mục Đồng (Mỹ Hào, Hưng Yên) xác nhận nhà chùa đang chăm sóc một bé gái bị bỏ rơi trong đống gạch.

Cụ thể, theo thông tin trên Trí thức trẻ, vào tối 11/1 một cô gái dùng số điện thoại lạ nhắn tin cho trụ trì chùa kể vừa mới sinh con gái khuyết tật nên không đủ can đảm để nuôi. Để bé có người chăm sóc, người mẹ đã giấu con ở một góc khuất gần cổng chùa.

Bé gái khuyết tật bị bỏ rơi trong đống gạch - Ảnh: Trí thức trẻ

Cũng theo nguồn tin trên, vào thời điểm xảy ra sự việc, trụ trì đã khuyên cô gái này đưa con vào thẳng trong chùa nhưng người mẹ từ chối vì không đủ can đảm xuất hiện. Không tìm thấy đứa trẻ nên sư thầy gọi điện nhưng không được. Sau đó người mẹ nhắn tin nói sư thầy tìm chỗ đống gạch. Đến khi các chú tiểu lật từng vỏ bao xi măng ra thì mới phát hiện đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Được biết, bé gái bị khoèo cả hai chân, sức khỏe rất yếu. Bị mẹ bỏ rơi nhưng bé vẫn không khóc.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để làm rõ vụ việc. Kết quả thăm khám cho biết bé gái khoảng 7 ngày tuổi, cân nặng khoảng 2,5kg, chiều dài 50cm, bị khoèo cả hai chân.

Hiện bé gái đang được các sư thầy chăm sóc - Ảnh: Internet

Vào ngày 12/1, UBND phường đã làm các thủ tục tạm bàn giao cho nhà chùa và trạm y tế chăm sóc bé. Vì sức khỏe đứa trẻ quá yếu nên nhân viên y tế phải cho ăn bằng ống. Được biết, sau 7 ngày nếu gia đình không đến nhận thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

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