Xôn xao thông tin mẹ quay clip cho con gái uống thuốc, cháu bé nhập viện trong tình trạng hôn mê

Mới đây, một người mẹ chia sẻ lên mạng xã hội loạt clip ghi lại việc cho con gái uống thuốc và cháu bé nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Tối ngày 27/2, mạng xã hội lan truyền 3 đoạn clip ghi lại cảnh một người mẹ cho con gái uống thuốc (không rõ loại). Sau đó, bé phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh khiến nhiều người xôn xao.

Cháu bé uống thuốc - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, trong đoạn clip đầu tiên, người mẹ trực tiếp cầm máy quay và hối thúc con gái nhỏ uống thuốc: "uống nữa đi, uống hết đi, uống 1 lúc hết luôn đi". Bé gái sau đó cho từng viên vào miệng rồi uống với chai nước bên cạnh.

Thế nhưng, đến đoạn clip thứ hai, bé gái có biểu hiện nôn ói, khóc lóc và đến đoạn clip thứ bai là cảnh bé gái đang hôn mê, được cấp cứu tại bệnh viện. Cả hai đoạn clip sau đó đều được chính người mẹ dùng điện thoại ghi lại.

Bé khóc và có hiên tượng nôn ói - Ảnh: Chụp màn hình

Em đã nhập viện - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào, nguyên nhân thật sự khiến bé gái phải uống thuốc và nhập viện là gì nhưng sau khi những đoạn clip được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều netizen đã bày tỏ sự xót thương cho cháu bé. Theo Pháp luật và Bạn đọc, thông tin ban đầu, sự việc xảy ra ở Tây Ninh. Bé gái là N.T.B.Tr (SN 2017).

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