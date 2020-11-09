Xôn xao hình ảnh cô gái không mặc quần ngồi sau xe máy, cố lấy tay che vòng 3 khiến nhiều người ngượng chín mặt

Xã hội 09/11/2020 12:19

Nhiều người chỉ trích cô gái ăn mặc phản cảm, số khác lại cho rằng đây chỉ là "tai nạn" đáng tiếc mà thôi.

Mùa hè là thời điểm các cô gái lăng xê những trang phục bó sát, mát mẻ để khoe vẻ đẹp cơ thể. Tuy nhiên trong một số trường hợp, những bộ cánh thiếu vải sẽ phản chủ, dẫn đến những tình huống éo le khiến ai nấy ngượng chín mặt. 

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại sự cố trang phục của một cô gái khi ngồi sau xe máy do một nam thanh niên điều khiển.

Không hiểu vì sao mà cô gái đã hớ hênh để lộ vòng 3 trước mặt người đi đường. Dường như phát hiện ra sự cố đáng xấu hổ, cô gái trẻ cố gắng lấy tay che lại nhưng "cảnh xuân" lồ lộ vẫn khiến những người chứng kiến đỏ mặt quay đi. Nhiều người cho rằng trông cô gái như quên mặc quần khi ra đường. 

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Cô gái ăn mặc phản cảm gây tranh cãi - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận chia sẻ. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích cô gái ăn mặc phản cảm, nhiều người suy đoán rằng chiếc váy body quá ngắn, khi ngồi trên xe máy đã bị co lên tạo thành cảnh tượng phản cảm. Bên cạnh đó, nhiều người cũng khuyên nếu gặp phải tình cảnh tương tự, hãy thay đổi dáng ngồi về một bên để bớt phản cảm. 

"Hội chị em nên rút kinh nghiệm để ăn mặc cho phù hợp, chứ như thế này thì ghê quá"; "Không biết vô tình hay cố ý nhỉ"; "Xấu hổ muốn 'đội quần' luôn á", "Nếu lỡ mặc váy quá ngắn thì nên ngồi 1 bên xe máy rồi lấy khăn hay áo khoác che chân lại"..., dân mạng bình luận. 

Ngang nhiên vào quán cà phê rồi thò tay sàm sỡ chị chủ, nam thanh niên bị phản đòn đến xanh mặt theo cách bất ngờ

Ngang nhiên vào quán cà phê rồi thò tay sàm sỡ chị chủ, nam thanh niên bị phản đòn đến xanh mặt theo cách bất ngờ

Những hình ảnh đang được chia sẻ khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ với hành động của nam thanh niên nói trên.

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