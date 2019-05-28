Xin nhẫn vàng không được, thanh niên giết dì ruột cướp tài sản

Xã hội 28/05/2019 19:05

Sau khi chém dì ruột 7 nhát để cướp nhẫn vàng, thanh niên 19 tuổi mang nhẫn đi bán được hơn 1 triệu đồng.

Hôm nay (28/5), TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Vũ Khang (19 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, huyện Kế Sách) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án là Huỳnh Thị Hằng Nga (39 tuổi, dì ruột của bị cáo).

Theo cáo trạng, ngày 6/11/2018, Khang đi nhậu rồi đến nhà bà ngoại chơi. Bị cáo thấy chị Nga đeo vàng nên hỏi xin nhưng chị Nga không cho.

Khang nảy sinh ý định cướp tài sản của dì ruột, dùng dao chém chị Nga 7 nhát khiến nạn nhân thiệt mạng. Gây án xong, Khang lấy nữ trang của dì mang đi bán được hơn 1 triệu đồng.

Sự việc được người thân phát hiện báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ Khang.

Tại phiên tòa, bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải và khai rằng có ý định ra đầu thú sau đám tang của nạn nhân. Tuy nhiên, bị cáo không kịp làm điều này vì bị cảnh sát bắt giữ khi lấy quần áo mang ra khỏi nhà.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận thấy lời khai định ra đầu thú của bị cáo không phải tình tiết giảm nhẹ, quyết định tuyên phạt Hồ Vũ Khang mức án tù chung thân như mức án đại diện VKS đề nghị.

Xin nhẫn vàng không được, thanh niên giết dì ruột cướp tài sản - Ảnh 1
Hồ Vũ Khang sát hại dì ruột, cướp nữ trang bán được hơn 1 triệu đồng - Ảnh: Zing

Trước đó, cụ ông 80 tuổi ở Bình Dương cũng bị sát hại cướp vàng gây xôn xao dư luận. 

Khoảng 15 giờ chiều 11/5, một người phụ nữ sinh sống trong dãy trọ nằm trên đường Bình Hòa 20, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ nghe nhiều tiếng động lạ bên trong kiot bán tạp hóa nằm đầu dãy trọ nên đến kiểm tra.

Thấy cửa khép hờ, người phụ nữ nghĩ ông Nguyễn Văn Tòng (SN 1940, chủ kiot tạp hóa) ngủ nên lẳng lặng đi về.

Khoảng 30 phút sau, người phụ nữ này đi ngang qua vẫn nhìn thấy cửa khép hờ nên nhìn vào bên trong. Lúc này, chị phát hiện nhiều vật dụng nằm lăn lóc, có dấu hiệu bị xáo trộn nên chạy tới căn biệt thự sát bên cạnh để gọi người con trai út của ông Tòng vào kiểm tra.

Xin nhẫn vàng không được, thanh niên giết dì ruột cướp tài sản - Ảnh 2
Người dân bàng hoàng nghe tin cụ ông 80 tuổi bị sát hại - Ảnh: Internet

Khi người con trai và một số người dân đi vào thì thấy ông Tòng nằm chết bên trong nhà tắm, mặt đầy máu, trên cổ có nhiều vết cắt. Vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, Công an thị xã Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Theo người thân, trên người ông Tòng có đeo một số trang sức như dây chuyền, nhẫn, lắc vàng nhưng lúc phát hiện thi thể thì toàn bộ số vàng đã biến mất.

Nhà ông Tòng là căn biệt thự sát bên dãy trọ, ban ngày ông ra ở ngoài kiot để bán tạp hóa cho các công nhân làm việc trong khu vực.

Vụ chủ nhà trọ 80 tuổi chết gục trong nhà tắm, mất hết vàng: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng

Vụ chủ nhà trọ 80 tuổi chết gục trong nhà tắm, mất hết vàng: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng

Vụ việc cụ ông 80 tuổi được phát hiện chết trong nhà tắm, toàn bộ vàng trên người biến mất khiến người dân địa phương bàng hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   cướp tài sản giết người giết người thân nghịch tử

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 48 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản