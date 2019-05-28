Nạn nhân trong vụ án là Huỳnh Thị Hằng Nga (39 tuổi, dì ruột của bị cáo).

Hôm nay (28/5), TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Vũ Khang (19 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, huyện Kế Sách) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Khang nảy sinh ý định cướp tài sản của dì ruột, dùng dao chém chị Nga 7 nhát khiến nạn nhân thiệt mạng. Gây án xong, Khang lấy nữ trang của dì mang đi bán được hơn 1 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 6/11/2018, Khang đi nhậu rồi đến nhà bà ngoại chơi. Bị cáo thấy chị Nga đeo vàng nên hỏi xin nhưng chị Nga không cho.

Sự việc được người thân phát hiện báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ Khang.

Tại phiên tòa, bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải và khai rằng có ý định ra đầu thú sau đám tang của nạn nhân. Tuy nhiên, bị cáo không kịp làm điều này vì bị cảnh sát bắt giữ khi lấy quần áo mang ra khỏi nhà.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận thấy lời khai định ra đầu thú của bị cáo không phải tình tiết giảm nhẹ, quyết định tuyên phạt Hồ Vũ Khang mức án tù chung thân như mức án đại diện VKS đề nghị.

Hồ Vũ Khang sát hại dì ruột, cướp nữ trang bán được hơn 1 triệu đồng - Ảnh: Zing

Trước đó, cụ ông 80 tuổi ở Bình Dương cũng bị sát hại cướp vàng gây xôn xao dư luận.

Khoảng 15 giờ chiều 11/5, một người phụ nữ sinh sống trong dãy trọ nằm trên đường Bình Hòa 20, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ nghe nhiều tiếng động lạ bên trong kiot bán tạp hóa nằm đầu dãy trọ nên đến kiểm tra.

Thấy cửa khép hờ, người phụ nữ nghĩ ông Nguyễn Văn Tòng (SN 1940, chủ kiot tạp hóa) ngủ nên lẳng lặng đi về.

Khoảng 30 phút sau, người phụ nữ này đi ngang qua vẫn nhìn thấy cửa khép hờ nên nhìn vào bên trong. Lúc này, chị phát hiện nhiều vật dụng nằm lăn lóc, có dấu hiệu bị xáo trộn nên chạy tới căn biệt thự sát bên cạnh để gọi người con trai út của ông Tòng vào kiểm tra.

Người dân bàng hoàng nghe tin cụ ông 80 tuổi bị sát hại - Ảnh: Internet

Khi người con trai và một số người dân đi vào thì thấy ông Tòng nằm chết bên trong nhà tắm, mặt đầy máu, trên cổ có nhiều vết cắt. Vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, Công an thị xã Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Theo người thân, trên người ông Tòng có đeo một số trang sức như dây chuyền, nhẫn, lắc vàng nhưng lúc phát hiện thi thể thì toàn bộ số vàng đã biến mất.

Nhà ông Tòng là căn biệt thự sát bên dãy trọ, ban ngày ông ra ở ngoài kiot để bán tạp hóa cho các công nhân làm việc trong khu vực.