Vụ chủ nhà trọ 80 tuổi chết gục trong nhà tắm, mất hết vàng: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng

Xã hội 13/05/2019 05:17

Vụ việc cụ ông 80 tuổi được phát hiện chết trong nhà tắm, toàn bộ vàng trên người biến mất khiến người dân địa phương bàng hoàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tích cực điều tra nguyên nhân nghi án giết người cướp của xảy ra trên địa bàn khiến một cụ ông 80 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 11/5, một người phụ nữ sinh sống trong dãy trọ nằm trên đường Bình Hòa 20, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ nghe nhiều tiếng động lạ bên trong kiot bán tạp hóa nằm đầu dãy trọ nên đến kiểm tra.

Thấy cửa khép hờ, người phụ nữ nghĩ ông Nguyễn Văn Tòng (SN 1940, chủ kiot tạp hóa) ngủ nên lẳng lặng đi về.

Khoảng 30 phút sau, người phụ nữ này đi ngang qua vẫn nhìn thấy cửa khép hờ nên nhìn vào bên trong. Lúc này, chị phát hiện nhiều vật dụng nằm lăn lóc, có dấu hiệu bị xáo trộn nên chạy tới căn biệt thự sát bên cạnh để gọi người con trai út của ông Tòng vào kiểm tra.

Vụ chủ nhà trọ 80 tuổi chết gục trong nhà tắm, mất hết vàng: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Internet
Vụ chủ nhà trọ 80 tuổi chết gục trong nhà tắm, mất hết vàng: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng - Ảnh 2
Người dân bàng hoàng nghe tin cụ ông 80 tuổi bị sát hại - Ảnh: Internet

Khi người con trai và một số người dân đi vào thì thấy ông Tòng nằm chết bên trong nhà tắm, mặt đầy máu, trên cổ có nhiều vết cắt. Vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, Công an thị xã Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Theo người thân, trên người ông Tòng có đeo một số trang sức như dây chuyền, nhẫn, lắc vàng nhưng lúc phát hiện thi thể thì toàn bộ số vàng đã biến mất.

Nhà ông Tòng là căn biệt thự sát bên dãy trọ, ban ngày ông ra ở ngoài kiot để bán tạp hóa cho các công nhân làm việc trong khu vực.

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