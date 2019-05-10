Khi được hỏi về nguyên nhân gây án, Quàng Văn Quốc trả lời "thích thì giết thôi" khiến ai nấy sững sờ.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại dã man ở Điện Biên vào rạng sáng 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt tạm giam nghi phạm Quàng Văn Quốc (SN 2001, trú tại bản Củ, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo) để phục vụ công tác điều tra. Bị bắt chỉ sau vài giờ gây án, Quốc đã cúi đầu thừa nhận hành vi sát hại chị Lò Thị Hịa (SN 1979, hàng xóm). Đáng nói, khi được hỏi về nguyên nhân gây án, Quốc khiến các cán bộ lấy lời khai sững sờ khi nói "thích gì giết thôi".

Biết chị Hịa sống một mình, sáng 9/5 Quốc đã đột nhập vào nhà nhằm trộm cắp tài sản. Người phụ nữ phát hiện có người lạ nên hô hoán, Quốc liền dùng dao đâm liên tiếp vào nạn nhân rồi bỏ chạy. Hậu quả, chị Hịa tử vong tại chỗ vì mất máu cấp. Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Internet Gây án xong, Quốc chạy về nhà bà ngoại, cởi áo dính máu sau đó bỏ trốn lên rừng tìm đường chạy trốn thì bị Công an huyện Tuần Giáo phát hiện, bắt giữ.

Tại địa phương, Quốc là thành phần bất hảo, nghiện hút. Thời điểm gây án, Quốc đang ở độ tuổi vị thành niên (chưa đủ 18 tuổi). Còn chị Hịa hiện đã ly dị chồng. Con gái duy nhất của chị đã đi lấy chồng nên người phụ nữ này sống một mình. Nghi phạm Quàng Văn Quốc - Ảnh: Internet Như đã đưa tin, khoảng 4 giờ 45 sáng 9/5, người dân bản Củ 1 nghe tiếng hô "Cướp! Cướp!" phát ra từ phía nhà chị Lò Thị Hịa nên chạy đến kiểm tra. Khi mọi người đến nơi, chị Hịa đã nằm sõng soài trên con đường đất trong tình trạng bê bết máu, trên người chỉ còn áo lót và váy Thái. Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra nguyên nhân vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do mất máu cấp khi bị đâm đến 29 nhát bằng vật sắc nhọn. Một con dao quắm nhọn nghi hung khí được tìm thấy cạnh hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thông tin bất ngờ về nghi phạm sát hại người phụ nữ trong đêm ở Điện Biên Nghi phạm sát hại người phụ nữ sống một mình ở huyện Tuần Giáo (Điện Biên) chính là hàng xóm của nạn nhân, đến hiện tại vẫn chưa đủ 18 tuổi.

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