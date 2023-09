Sáng nay, "ông trùm" môi giới Á hậu, MC bán dâm sẽ bị đưa ra xét xử. Người đứng ra môi giới là "tú ông" Kiều Đại Dũ chỉ mới hơn 20 tuổi.

Sáng nay (15/7), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Kiều Đại Dũ (23 tuổi) về tội Môi giới mại dâm.

Kiều Đại Dũ (tên gọi khác là Pi, 23 tuổi, quê Bình Định) bị truy tố theo khoản 2, Điều 328 Bộ luật hình sự 2015 với mức án từ 3 đến 7 năm tù về tội môi giới mại dâm.

Kiều Đại Dũ tỏ ra khá bình thản khi được áp giải vào tòa - Ảnh: Phương Duy

Theo cáo trạng, vào ngày 29/8/2018, ông T.Đ.T (44 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) và ông N.T.M (44 tuổi, quê Bình Thuận) muốn tìm gái bán dâm để thỏa mãn. Ngay sau đó, ông M. liên lạc với Dũ (đã quen biết trước đó) để yêu cầu điều 2 gái mại dâm hạng sang.

Sau đó, Dũ gọi cho cô N. (23 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và cô T. (23 tuổi, quê Thanh Hóa) để hỏi giá cả. N. đồng ý đi khách giá 3 triệu đồng còn T. thì yêu cầu 6 triệu. Thỏa thuận xong, Dũ gọi cho khách, yêu cầu giá gấp đôi để lấy phần chênh lệch.

'Ông trùm' đường dây môi giới mại dâm chỉ mới hơn 20 tuổi - Ảnh: Phương Duy

Ngày hôm sau, Dũ đưa N. và T. đến khách sạn B.G trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5 gặp 2 vị khách đại gia để lấy 18 triệu đồng. Khi hai cô gái này đang bán dâm thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Dũ thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai trước đó cũng có đại gia liên lạc và yêu cầu tìm gái mại dâm cao cấp. Lúc này, Dũ đã dắt mối cho MC C.V. (22 tuổi, quê Long An) và Á hậu N.T.D (24 tuổi, quê Hà Giang). Á hậu D. đồng ý bán dâm với giá 5.000 USD/lần, MC C.V. lấy giá 600 USD/lần. Sau đó, Dũ nâng giá lên với khách là V. bán dâm 1.500 USD, còn D. là 7.000 USD/lần.

Cũng trong chiều 30/8/2018, V. và D. bị công an bắt quả tang khi đang bán dâm tại một khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Tại trụ sở điều tra, cả hai khai nhận chính Dũ đã giúp họ môi giới bán dâm.

