Theo dự kiến, ngày 2/11 tới, TAND tỉnh Long An sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 28/10, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An cho biết, sau khi lấy mẫu AND của 28 người liên quan sinh sống trong hộ của bị cáo Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) hay còn gọi là “Tịnh thất Bồng Lai”, “Thiền am bên bờ vũ trụ” đưa đến Phân viện Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh để giám định, bước đầu cơ quan an ninh điều tra đã có kết quả giám định ADN. Cơ quan An ninh điều tra đã thông báo kết quả giám định này đến với những người liên quan sống tại “Tịnh thất Bồng Lai”, tuy nhiên để đảm bảo và tôn trọng quyền con người cũng như cuộc sống của nhiều trẻ em ở đây, thông tin về kết quả giám định AND trên không được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An đang xem xét khởi tố một số người liên quan về tội “loạn luân”.

Ngoài ra, trong thời gian qua, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An cũng củng cố hồ sơ, điều tra từ các nguồn tin tố giác những người liên quan trong “Tịnh thất Bồng Lai” có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Những nội dung được làm rõ trong các đơn tố giác và quá trình điều tra cho thấy có dấu hiệu giả nuôi trẻ mồ côi để lừa đảo tiền của rất nhiều nhà hảo tâm ở các nơi trong và ngoài nước. Với những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra cũng đang xem xét khởi tố những người liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong 2 tội danh xem xét khởi tố, có một số người là bị cáo trong vụ "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" đang chuẩn bị được TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm vào ngày 2/11.

Những người liên quan trong "Tịnh thất Bồng Lai" có thể bị khởi tố thêm 2 tội danh "Loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - Ảnh: báo Thanh Niên Trước đó, theo thông từ Giáo dục thủ đô, trong tháng 9/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc. Theo đó, đơn tố cáo Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống ở hộ Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân. Để có căn cứ giải quyết nguồn tin về tội phạm trên, ngày 24/9, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN và tiến hành thu mẫu của 28 người sinh sống tại hộ của Cao Thị Cúc, gửi đến Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM để phục vụ công tác giám định. Trước đó, 7 người tại "Tịnh thất Bồng Lai" đã lần lượt bị khởi tố về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". Trong tháng 7/2021, TAND huyện Đức Hòa tuyên án sơ thẩm đối với 6 bị cáo. Theo đó, bị cáo Lê Tùng Vân 5 bị phạt năm tù. Các bị cáo khác gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Còn bị cáo Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù. Sau đó, tất cả 6 bị cáo đã làm đơn lên TAND tỉnh Long An kháng cáo. Theo dự kiến, ngày 2/11 tới, TAND tỉnh sẽ mở phiên tòa phúc thẩm.

Phản ứng của ông Lê Tùng Vân sau khi có kết luận giám định ADN đối với 28 người tại Tịnh thất Bồng Lai Vào ngày 28/10, Công an tỉnh Long An cho biết, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có kết luận giám định ADN đối với 28 người ngụ nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai.

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