Xem xét khởi tố thêm 2 tội 'loạn luân và chiếm đoạt tài sản' với một số bị cáo trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

Xã hội 28/10/2022 19:22

Theo dự kiến, ngày 2/11 tới, TAND tỉnh Long An sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 28/10, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An cho biết, sau khi lấy mẫu AND của 28 người liên quan sinh sống trong hộ của bị cáo Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) hay còn gọi là “Tịnh thất Bồng Lai”, “Thiền am bên bờ vũ trụ” đưa đến Phân viện Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh để giám định, bước đầu cơ quan an ninh điều tra đã có kết quả giám định ADN.

Cơ quan An ninh điều tra đã thông báo kết quả giám định này đến với những người liên quan sống tại “Tịnh thất Bồng Lai”, tuy nhiên để đảm bảo và tôn trọng quyền con người cũng như cuộc sống của nhiều trẻ em ở đây, thông tin về kết quả giám định AND trên không được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An đang xem xét khởi tố một số người liên quan về tội “loạn luân”.

Ngoài ra, trong thời gian qua, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An cũng củng cố hồ sơ, điều tra từ các nguồn tin tố giác những người liên quan trong “Tịnh thất Bồng Lai” có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Những nội dung được làm rõ trong các đơn tố giác và quá trình điều tra cho thấy có dấu hiệu giả nuôi trẻ mồ côi để lừa đảo tiền của rất nhiều nhà hảo tâm ở các nơi trong và ngoài nước.

Với những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra cũng đang xem xét khởi tố những người liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong 2 tội danh xem xét khởi tố, có một số người là bị cáo trong vụ "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" đang chuẩn bị được TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm vào ngày 2/11.

Xem xét khởi tố thêm 2 tội 'loạn luân và chiếm đoạt tài sản' với một số bị cáo trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai” - Ảnh 1
Những người liên quan trong "Tịnh thất Bồng Lai" có thể bị khởi tố thêm 2 tội danh "Loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - Ảnh: báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông từ Giáo dục thủ đô, trong tháng 9/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc. Theo đó, đơn tố cáo Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống ở hộ Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân.

Để có căn cứ giải quyết nguồn tin về tội phạm trên, ngày 24/9, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN và tiến hành thu mẫu của 28 người sinh sống tại hộ của Cao Thị Cúc, gửi đến Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM để phục vụ công tác giám định.

Trước đó, 7 người tại "Tịnh thất Bồng Lai" đã lần lượt bị khởi tố về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". Trong tháng 7/2021, TAND huyện Đức Hòa tuyên án sơ thẩm đối với 6 bị cáo. Theo đó, bị cáo Lê Tùng Vân 5 bị phạt năm tù. Các bị cáo khác gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù.

Còn bị cáo Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù. Sau đó, tất cả 6 bị cáo đã làm đơn lên TAND tỉnh Long An kháng cáo. Theo dự kiến, ngày 2/11 tới, TAND tỉnh sẽ mở phiên tòa phúc thẩm.

Phản ứng của ông Lê Tùng Vân sau khi có kết luận giám định ADN đối với 28 người tại Tịnh thất Bồng Lai

Phản ứng của ông Lê Tùng Vân sau khi có kết luận giám định ADN đối với 28 người tại Tịnh thất Bồng Lai

Vào ngày 28/10, Công an tỉnh Long An cho biết, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có kết luận giám định ADN đối với 28 người ngụ nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai.

Xem thêm
Từ khóa:   tịnh thất bồng lai kết quả giám định ADN của tịnh thất bồng lai kết quả giám định ADN

TIN MỚI NHẤT

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?