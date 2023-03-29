Theo nội dung clip, nam học sinh điều khiển xe máy chở theo một nữ sinh không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường Nguyễn Văn Khạ bị một dân quân tự vệ chạy bộ ghì lại và cầm gậy đánh vào đầu nam học sinh khiến cây gậy gãy đôi.

Ngày 29/3, mạng xã hội lan truyền clip nam học sinh đi xe máy bị một dân quân tự vệ dùng cây gậy đánh khiến người dân bức xúc.

Theo nội dung clip, nam học sinh điều khiển xe máy chở theo một nữ sinh không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường Nguyễn Văn Khạ bị một dân quân tự vệ chạy bộ ghì lại. Khi xe máy dừng lại, dân quân tự vệ cầm gậy đánh vào đầu nam học sinh khiến cây gậy gãy đôi. Sau đó, nam học sinh đưa hai tay lên đầu thì bị dân quân tự vệ kéo rời khỏi xe máy và kê gối lên vùng lưng. Theo hình ảnh từ camera, một cảnh sát đi xe mô tô đến lúc xảy ra vụ việc.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vụ việc xảy ra tại giao lộ Nguyễn Văn Khạ - đường số 35 (thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM) vào trưa 28/3.

Chiều cùng ngày, bà C.T.M.L. (60 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cho biết, nam học sinh bị đánh trong clip là cháu ngoại, tên N. (17 tuổi, học lớp 11). Theo bà L., do N. điều khiển xe máy, chở theo bạn học không đội mũ bảo hiểm nên dẫn đến vụ việc trên.

"Cháu tôi vẫn còn ê ẩm khắp người", bà L. cho hay. Người phụ nữ đã đi xin camera của nhà dân ở nơi xảy ra vụ việc và hỏi thăm những người chứng kiến để tường tận về sự việc, cũng như nguyên nhân cháu bà bị dân quân tự vệ đánh.

Nam dân quân tự vệ ghì xe rồi chỉ gậy về hướng học sinh - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan vụ việc, theo bà L., thời điểm trên, N. chạy xe máy chở theo một bạn nữ không đội mũ bảo hiểm. Khi thấy cơ quan chức năng, N. lo sợ bị bắt nên bỏ chạy và dẫn đến vụ việc bị nam thanh niên được cho là dân quân tự vệ dùng gậy đánh vào đầu.

“Nếu N. vi phạm luật giao thông thì lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt, chứ không thể dùng gậy đánh vào đầu cháu tôi như vậy được” - bà L. bức xúc.

Cùng ngày, đại diện UBND thị trấn Củ Chi cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nên chưa thể cung cấp.

Học chế pháo nổ trên mạng, nam sinh lớp 8 bị hỏng một mắt, thương tích khắp người Dù may mắn giữ được tính mạng nhưng mắt bên trái của N. đã tổn thương hoàn toàn, cánh tay và cẳng tay bên trái bị dập cơ rất nặng.

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