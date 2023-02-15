"Hoàn cảnh gia đình nạn nhân thuộc diện bình thường, có con đều đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có 2 vợ chồng. Hiện nguyên nhân sự việc đang được lực lượng Công an và Viện kiểm sát tiếp tục điều tra, làm rõ", Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng nói.

Theo thông tin từ Giadinh.net, chiều tối 15/2, ông Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người đàn ông tử vong ở dưới giếng. Nạn nhân được xác định là ông N.V.T (SN 1965) trú khu phố Thạch Trung, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh.

Địa điểm xảy ra vụ việc tại khu phố Trung Nam (thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Nhận được tin báo, đơn vị này đã điều 3 xe chuyên dụng cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức công tác cứu hộ.

Theo thông tin từ Vietnamnet, trước đó, rạng sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo của chính quyền địa phương về việc một người đàn ông rơi xuống giếng sâu.

Đến 8h25 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được người đàn ông ra khỏi giếng trong tình trạng tử vong.

Một lãnh đạo Viện KSND huyện Vĩnh Linh thông tin, người đàn ông mắc bệnh trầm cảm.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 23h ngày 14/2, vợ của ông Th. là bà Nguyễn Thị M. (SN 1966) thấy chồng đi vệ sinh lâu vào nhà nên đi tìm.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể ông Th. lên khỏi giếng sâu, bàn giao cho cơ quan chức năng - Ảnh: Vietnamnet

Khi bà M. mở cửa đi ra phía bếp thì thấy ông Th. lấy dao tự đâm vào ngực nên bà tới giật lấy con dao và ném ra ngoài. Lúc này, máu từ người ông Th. chảy ra nhiều xuống nền nhà bếp.

Cùng lúc, ông Th. vùng dậy chạy ra ngoài định nhảy xuống giếng nên bà M. chạy theo ôm lại nhưng do sức yếu, cả 2 vợ chồng bị rơi xuống giếng.

Thấy chồng bị thương nặng, bà M. nói với ông Th.: “Tui lên để gọi người đưa ông lên”. Bà M. men theo khuôn giếng trèo lên sân và chạy qua nhà hàng xóm nhờ ứng cứu. Tuy nhiên, khi cả 2 người quay lại thì ông Th. đã chìm xuống.

“Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhận thấy không có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự” - lãnh đạo Viện KSND huyện Vĩnh Linh cho biết.