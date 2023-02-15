"Bệnh nhân Đinh Tám (40 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi) lúc đưa vào viện bị đa chấn thương, chấn thương nội sọ" - lãnh đạo bệnh viện nói.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 15/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết trong tối 14/2, có 2 nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra giữa ôtô khách và xe container xin về nhà do sức khỏe yếu, đã tử vong sau đó.

"Bệnh nhân Đinh Tám (40 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi) lúc đưa vào viện bị đa chấn thương, chấn thương nội sọ. Bệnh viện nỗ lực cứu chữa, tuy nhiên tối 14/2, bệnh nhân vẫn nguy kịch và yếu nên gia đình xin đưa về nhà" - lãnh đạo bệnh viện nói.

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, nạn nhân Đinh Tám khi được gia đình đưa về đã tử vong tại nhà và đang được tổ chức hậu sự. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Vụ tai nạn giao thông khiến 10 người tử vong - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn đã khiến 10 người tử vong.

Trước đó, như đã đưa tin, sáng 14/2, tại Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách và xe đầu kéo.

Lúc 4h cùng ngày, ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi ra Thừa Thiên – Huế khám bệnh. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường 129 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược.

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng, người tử vong 5 triệu đồng.

UBND TP Quảng Ngãi thông tin, xe khách 16 chỗ chở theo 21 người ở các xã Nghĩa Phú, Nghĩa An và Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) đi Thừa Thiên - Huế khám bệnh. Tài xế xe tên Phạm Đức Hậu. Xe này thường chở người bệnh từ sáng sớm ra Đà Nẵng đến Thừa Thiên – Huế đăng ký khám bệnh và về lại Quảng Ngãi trong ngày.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Thông tin MỚI vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Thêm một nạn nhân 87 tuổi bị ngưng tim Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện.

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