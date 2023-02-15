Vụ tai nạn giao thông khiến 8 người chết ở Quảng Nam: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Xã hội 15/02/2023 06:25

Sau nhiều giờ điều trị, khoảng 18 giờ chiều 14/2,¸nạn nhân Nguyễn Quế (87 tuổi) trú xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã ngưng tim, ngưng thở.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào tối ngày 14/2, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam - cho biết, vừa có thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành đã tử vong.

Nạn nhân là ông Nguyễn Q. (87 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã ngưng tim, ngưng thở, gia đình xin đưa về nhà. Bệnh nhân này khi nhập viện bị đa chấn thương, chấn thương sọ não và điều trị ở phòng hồi sức tích cực.

Vụ tai nạn giao thông khiến 8 người chết ở Quảng Nam: Thêm 1 nạn nhân tử vong - Ảnh 1Vụ tai nạn giao thông khiến 8 người chết ở Quảng Nam: Thêm 1 nạn nhân tử vong - Ảnh 2
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đến thăm, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, trong 12 nạn nhân còn lại có 2 nạn nhân trong tình trạng nặng, những người khác vẫn được điều trị với phác đồ tốt nhất.

Chiều tối 14/2, ông Lê Trí Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thăm hỏi, động viên các nạn trong vụ tai nạn giao thông đang điều trị tại đây. Tại đây, ông Lê Trí Thanh đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần các nạn nhân bị thương và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, an tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị bệnh viện huy động tối đa nhân sự, máy móc, tập trung chữa trị cho những người bị thương, đồng thời nhờ sự hỗ trợ chi viện của các bệnh viện tuyến trên, động viên gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.

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Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 14/2 tại huyện Núi Thành, Quảng Nam. Ôtô khách BKS 76B - 006.60 do tài xế Phạm Đức Hậu (SN 1975, trú Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng, chở theo 21 người đã va vào xe đầu kéo 92H - 004.33, 92R - 004.69 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chạy theo hướng Cầu Vượt Trường Hải - Cảng Tam Hiệp.

Cú va chạm mạnh khiến 6 người chết tại chỗ (gồm cả tài xế và phụ xe khách), 2 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 13 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

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