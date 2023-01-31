Đáng chú ý, khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tem kiểm định trên phương tiện không có đầy đủ thông tin, có dấu hiệu của việc tem không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 30/1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện xe ô tô khách chở vượt quá 30 người so với quy định.

Người điều khiển phương tiện được xác định tên L.V.H. (45 tuổi, ở Nghệ An). Kiểm đếm số người trên phương tiện, tổ công tác phát hiện trên xe "nhồi nhét" 73 người, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 43 người.

Cụ thể, vào khoảng 11h, ngày 30/1, tại km 4 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thuộc địa phận xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng xe ô tô khách biển số 50F-008.01 để kiểm tra.

Kiểm tra thêm về điều kiện an toàn của phương tiện, tổ công tác phát hiện tem kiểm định trên xe ô tô trên không có đầy đủ thông tin, có dấu hiệu của việc không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm của lái xe L.V.H., đồng thời yêu cầu lái xe L.V.H. chấm dứt hành vi, bố trí phương tiện khác đủ điều kiện vận tải để thay thế.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 13h chiều 29/1, ô tô khách loại 47 chỗ ngồi bị lật tại khu vực Đèo Cón (Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ).

Cụ thể, ô tô khách mang biển kiểm soát 29F- 007.XX do tài xế N.V.N. (SN 1983, trú tại Mê Linh, Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng Sơn La – Tân Sơn (Phú Thọ), đến Km2+100 trên Quốc lộ 32B thì bị lật. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 53 người. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa những người bị thương đến Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng chưa xác định được số người gặp nạn cũng như mức độ thương tích. Tại hiện trường, ô tô 47 chỗ bị hư hỏng nặng, người dân đã đập cửa kính để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hiện tại, vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tiếp tục làm rõ.