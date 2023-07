Tại khu vực hiện trường cho thấy, ngay trên vị trí phát hiện thi thể các nạn nhân là đường quanh co, dốc cao, một bên là núi, một bên là vực sâu. Tại đây có hệ thống cảnh báo an toàn giao thông như: Gương cầu lồi, lan can phản quang, tuy nhiên, do ở khu vực đồi núi nên không có hệ thống đèn đường nên nếu người tham gia giao thông không chú ý rất dễ bị xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là vào ban đêm.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trên khu vực phát hiện thi thể các nạn nhân là đường quanh co, dốc cao, một bên là núi, một bên là vực sâu - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngoài ra, ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: "Sơ bộ bước đầu xác nhận đây là vụ tai nạn giao thông. Chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân. Hiện kết luận cuối đang chờ cơ quan điều tra xác định".