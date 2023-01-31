Nguyên nhân trong vụ hai bố con và cháu gái tử vong dưới vực sâu ở Thanh Hóa

Xã hội 31/01/2023 07:16

Vào ngày 30/1, cơ quan chức năng của tỉnh đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba người tử vong tại xã Lũng Cao.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Ban An toàn giao thông huyện Bá Thước đã có báo cáo về việc tai nạn nghiêm trọng tại xã Lũng Cao, huyện Bá Thước. Vào hồi 11h ngày 30/1, đơn vị này nhận được nguồn tin báo về việc khoảng 10h45 cùng ngày, người dân địa phương đi làm có phát hiện dưới vực sâu cách mặt đường (có lý trình khoảng km 18+750), tỉnh lộ 521B, phía ta luy âm khoảng 20m, thuộc địa phận thôn Cao, xã Lũng Cao có 3 người tử vong và một xe mô tô.

Các nạn nhân gồm: Anh L.V.K. (SN 1982), cháu L.H.H.N. (SN 2012, con đẻ của anh K.) và cháu H.T.P.N. (SN 2010, cháu của anh K.), đều ở thôn Khà, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước. Anh K. là giáo viên công tác tại Trường Mầm non xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước.

Tại khu vực hiện trường cho thấy, ngay trên vị trí phát hiện thi thể các nạn nhân là đường quanh co, dốc cao, một bên là núi, một bên là vực sâu. Tại đây có hệ thống cảnh báo an toàn giao thông như: Gương cầu lồi, lan can phản quang, tuy nhiên, do ở khu vực đồi núi nên không có hệ thống đèn đường nên nếu người tham gia giao thông không chú ý rất dễ bị xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là vào ban đêm.

Nguyên nhân trong vụ hai bố con và cháu gái tử vong dưới vực sâu ở Thanh Hóa - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Nguyên nhân trong vụ hai bố con và cháu gái tử vong dưới vực sâu ở Thanh Hóa - Ảnh 2
Trên khu vực phát hiện thi thể các nạn nhân là đường quanh co, dốc cao, một bên là núi, một bên là vực sâu - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngoài ra, ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: "Sơ bộ bước đầu xác nhận đây là vụ tai nạn giao thông. Chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân. Hiện kết luận cuối đang chờ cơ quan điều tra xác định".

Tối 30/1, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân. Ông Mai Xuân Liêm và đoàn đã động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình nạn nhân thực hiện mai táng các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Nguyên nhân trong vụ hai bố con và cháu gái tử vong dưới vực sâu ở Thanh Hóa - Ảnh 3
Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 29/1, ông Kế đi xe máy chở theo con trai đang học lớp 5 và cháu gái họ học lớp 7 đi chơi Tết. Lúc rời khỏi nhà, ông Kế nói là đi du xuân tại chùa Ông ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, ông Kế chở con và cháu lên tỉnh Hòa Bình chơi, rồi vòng về đường Son - Bá - Mười, xã Lũng Cao.

Khi đến đoạn tỉnh lộ 521B, thuộc địa bàn bản Cao, xã Lũng Cao thì gặp nạn.

Tối ngày 29/1, không thấy ông Kế đưa con và cháu về, người thân gọi điện thoại nhiều lần có đổ chuông, nhưng không ai nghe máy.

Đoán có chuyện chẳng lành, gia đình báo với chính quyền địa phương và cơ quan công an để nhờ sự hỗ trợ tìm kiếm.

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