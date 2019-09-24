Cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm 17 tuổi liên quan đến vụ thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng cao su.
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Liên quan đến vụ thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng cao su, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Bảo Chiêu (17 tuổi, ngụ thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản.
Chiêu bị tình nghi sát hại thiếu nữ V.T.N.Y. (16 tuổi, ngụ huyện Châu Đức), nhân viên một quán cà phê tại huyện Châu Đức.
Theo lời khai ban đầu, trưa 21/9, Y. rời quán cà phê cùng Chiêu đến rừng cao su ở xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc). Sau khi quan hệ tình dục với cô gái, Chiêu dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.
Gây án xong, Chiêu lấy xe máy, nữ trang và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Khoảng 4 giờ sáng 24/9, một công nhân đi cạo mủ cao su phát hiện thi thể một cô gái đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, trên người không mặc quần nên báo công an.
Qua điều tra truy xét, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định Lê Bảo Chiêu chính là hung thủ sát hại thiếu nữ 16 tuổi.
Vụ án mạng thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng cao su đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.