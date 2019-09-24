Phát hiện thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng cao su ở Bà Rịa - Vũng Tàu, nghi bị sát hại

Xã hội 24/09/2019 12:59

Một số công nhân đi cạo mủ cao su lúc sáng sớm đã phát hiện thi thể một cô gái chết lõa thể đang trong quá trình phân hủy mạnh. Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra nghi án hiếp dâm, giết người này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang điều tra làm rõ nghi án nghi án hiếp dâm, giết người trong rừng cao su ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng nay (24/9), một số công nhân đi cạo mủ cao su phát hiện thi thể một cô gái đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, trên người không mặc quần.

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Phát hiện thi thể cô gái trong rừng cao su - Ảnh: Dân Trí
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Cơ quan công an đang xác minh nghi án hiếp dâm, giết người - Ảnh: Thanh Niên

Nạn nhân được xác định là V.T.N.Y. (16 tuổi, ngụ huyện Châu Đức), nhân viên một quán cà phê tại huyện Châu Đức.

Trưa 21/9, cô gái rời quán cà phê và mất tích. Gia đình nạn nhân đã đi tìm nhiều ngày qua nhưng không thấy.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án.

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Từ khóa:   giết người phát hiện thi thể Bà Rịa - Vũng Tàu

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