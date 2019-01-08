Nạn nhân là một phụ nữ trẻ tuổi, dáng nhỏ bé được phát hiện lúc rạng sáng trong tư thế nằm sấp, không mặc quần.

Rạng sáng nay (8/1), một số người dân đi tập thể dục ở Vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội) bàng hoàng phát hiện một thi thể nằm bên đường đi bộ phía dưới bụi tre nên trình báo công an. Nhận được tin, Công an quận Hà Đông nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc khiến người dân bàn tán xôn xao - Ảnh: Dân Trí

Ông Nguyễn V.T. (62 tuổi) hành nghề xe ôm tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi được công an yêu cầu vào hiện trường nhận diện thi thể. Ông T. cho biết nạn nhân là nữ, khoảng dưới 30 tuổi, nặng cỡ 35 kg, thân hình nhỏ bé. Người này được phát hiện chết dưới bụi tre, chỉ mặc áo khoác, không mặc quần và không phải người sống gần đây.

Một nhân chứng khác là người bán nước cạnh vườn hoa cho biết có quen với nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên L. (SN 1987, ngụ Ứng Hòa, Hà Nội). Tối qua, nạn nhân ra vườn hoa và mượn của nhân chứng này một chiếc ô. Bên cạnh thi thể phát hiện một chiếc chiếu ướt sũng, có cả bao cao su trên đó.

Người đàn ông làm nghề xe ôm cạnh vườn hoa cho biết thi thể nữ chỉ mặc áo khoác, không mặc quần - Ảnh: Dân Trí

Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, thi thể đã được đưa đi. Cơ quan công an đang tích cực điều tra danh tính, làm rõ nguyên nhân cái chết.

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