Sau khi sử dụng ma túy, Thái bị ảo giác và cho rằng có người truy sát mình. Tên này chạy vào cửa hàng sữa dùng dao uy hiếp 3 người.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Thái (30 tuổi) để điều tra, làm rõ về hành vi dùng dao uy hiếp, khống chế 3 người trên địa bàn phường Tam Phú.

Nguyễn Văn Thái tại cơ quan công an - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

Qua điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 21/11, sau khi sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác, Thái cho rằng mình bị truy sát tìm đến trụ sở Công an phường nhờ giúp đỡ. Khi cán bộ công an đang hỏi chuyện thì đối tượng bỏ chạy ra đường, cầm theo hung khí chạy vào cửa hàng sữa trên đường Tô Ngọc Vân.

Thái dùng dao uy hiếp 3 người trong cửa hàng sữa - Ảnh: Internet

Thanh niên ngáo đá dùng dao khống chế 3 người - Ảnh: Internet

Lúc này trong cửa hàng sữa có 2 mẹ con và 2 nữ nhân viên bán hàng. Thấy đối tượng, một nữ nhân viên nhanh chân chạy thoát ra ngoài. Bên trong, Thái dùng băng keo quấn chặt 3 người với nhau rồi dùng dao uy hiếp.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường giải cứu con tin. Sau 1 tiếng đồng hồ, đối tượng đã vứt dao đầu hàng và được lực lượng chức năng đưa về trụ sở.

Vụ việc đang được Công an quận Thủ Đức điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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