Vụ thanh niên 18 tuổi rủ bạn về nhà sát hại mẹ để cướp tiền: Hàng xóm tiết lộ điều không ngờ

Xã hội 14/10/2020 10:21

Sau khi sát hại mẹ, Lâm và đồng phạm thản nhiên ăn nhậu như không có chuyện gì xảy ra. Trưởng khu phố nơi nghi phạm sinh sống cũng tiết lộ nhiều điều xung quanh vụ án khiến mọi người bất ngờ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Nguyễn Lâm (SN 2002, ngụ khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và Đặng Phú Công (trú thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu, Lâm đã thừa nhận hành vi sát hại mẹ ruột là bà Trần Thị Thu Liễu (SN 1966) để cướp tài sản. 

Theo lời khai, vào sáng 12/10, Lâm rủ Công về nhà cướp tiền của mẹ để tiêu xài. Sau khi mở cửa cho con, bà Liễu xuống nhà dưới đánh răng thì bất ngờ bị Lâm đâm nhiều nhát bất tỉnh. Chưa dừng lại ở đó, 2 đối tượng tiếp tục siết cổ nạn nhân tử vong. 

sat hai me 1
Nghi phạm Nguyễn Lâm - Ảnh: SGGP
sat hai me 2
Đối tượng Đặng Phú Công - Ảnh: SGGP

Sau đó, hai đối tượng lục trên người nạn nhân lấy đi 3,2 triệu đồng, 1 đôi bông tai vàng và 1 điện thoại di động. Trước khi rời khỏi hiện trường, Lâm và Công dội nước, tẩy rửa vết máu trên nền nhà, bấm khóa cửa gian bếp và thả sập chốt khóa cửa chính.

Lâm chở Công đi bán đôi hoa tai bằng vàng rồi đi ăn sáng, uống cà phê. Gần trưa, cả hai trả phòng trọ cũ để chuyển đến nơi ở mới trên địa bàn. Bọn chúng thản nhiên ăn nhậu đến hơn 20 giờ cùng ngày thì bị cơ quan công an bắt giữ. 

Trưởng khu phố Phú Hiệp 3 chia sẻ với Báo Đất Việt, do xin tiền tiêu xài nhưng không được đáp ứng, Lâm nhẫn tâm ra tay sát hại chính người sinh ra mình. Năm 16 tuổi, Lâm từng phải đi trại giáo dưỡng vì hành vi trộm cắp. 

Bà Liễu được nhận xét là người hiền lành và rất thương con. Hoàn cảnh gia đình bà cũng rất khó khăn, chồng đi làm thuê ở xa, bản thân bà không có công việc ổn định nên ở nhà làm nông và chăn nuôi.

Biết chuyện hung thủ gây án là con ruột nạn nhân, người dân địa phương ai cũng bất ngờ. Bình thường hai mẹ con Lâm cũng tình cảm và rất thương nhau. Bà Liễu không đi được xe đạp nên đi đâu Lâm cũng chở đi, thấy hai mẹ con họ chuyện trò tình cảm không ai nghĩ Lâm lại gây nên cái chết cho mẹ.

Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

Thanh niên 18 tuổi rủ bạn về nhà sát hại mẹ ruột để cướp tiền và vàng

Thanh niên 18 tuổi rủ bạn về nhà sát hại mẹ ruột để cướp tiền và vàng

Nam thanh niên sinh năm 2002 rủ bạn về nhà sát hại mẹ để lấy tiền tiêu xài. Hiện hai nghi phạm đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người Phú Yên con giết mẹ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn