Sau khi sát hại mẹ, Lâm và đồng phạm thản nhiên ăn nhậu như không có chuyện gì xảy ra. Trưởng khu phố nơi nghi phạm sinh sống cũng tiết lộ nhiều điều xung quanh vụ án khiến mọi người bất ngờ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Nguyễn Lâm (SN 2002, ngụ khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và Đặng Phú Công (trú thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu, Lâm đã thừa nhận hành vi sát hại mẹ ruột là bà Trần Thị Thu Liễu (SN 1966) để cướp tài sản.

Theo lời khai, vào sáng 12/10, Lâm rủ Công về nhà cướp tiền của mẹ để tiêu xài. Sau khi mở cửa cho con, bà Liễu xuống nhà dưới đánh răng thì bất ngờ bị Lâm đâm nhiều nhát bất tỉnh. Chưa dừng lại ở đó, 2 đối tượng tiếp tục siết cổ nạn nhân tử vong.

Nghi phạm Nguyễn Lâm - Ảnh: SGGP

Đối tượng Đặng Phú Công - Ảnh: SGGP

Sau đó, hai đối tượng lục trên người nạn nhân lấy đi 3,2 triệu đồng, 1 đôi bông tai vàng và 1 điện thoại di động. Trước khi rời khỏi hiện trường, Lâm và Công dội nước, tẩy rửa vết máu trên nền nhà, bấm khóa cửa gian bếp và thả sập chốt khóa cửa chính.

Lâm chở Công đi bán đôi hoa tai bằng vàng rồi đi ăn sáng, uống cà phê. Gần trưa, cả hai trả phòng trọ cũ để chuyển đến nơi ở mới trên địa bàn. Bọn chúng thản nhiên ăn nhậu đến hơn 20 giờ cùng ngày thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Trưởng khu phố Phú Hiệp 3 chia sẻ với Báo Đất Việt, do xin tiền tiêu xài nhưng không được đáp ứng, Lâm nhẫn tâm ra tay sát hại chính người sinh ra mình. Năm 16 tuổi, Lâm từng phải đi trại giáo dưỡng vì hành vi trộm cắp.

Bà Liễu được nhận xét là người hiền lành và rất thương con. Hoàn cảnh gia đình bà cũng rất khó khăn, chồng đi làm thuê ở xa, bản thân bà không có công việc ổn định nên ở nhà làm nông và chăn nuôi.

Biết chuyện hung thủ gây án là con ruột nạn nhân, người dân địa phương ai cũng bất ngờ. Bình thường hai mẹ con Lâm cũng tình cảm và rất thương nhau. Bà Liễu không đi được xe đạp nên đi đâu Lâm cũng chở đi, thấy hai mẹ con họ chuyện trò tình cảm không ai nghĩ Lâm lại gây nên cái chết cho mẹ.

Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh niên 18 tuổi rủ bạn về nhà sát hại mẹ ruột để cướp tiền và vàng Nam thanh niên sinh năm 2002 rủ bạn về nhà sát hại mẹ để lấy tiền tiêu xài. Hiện hai nghi phạm đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-thanh-nien-18-tuoi-ru-ban-ve-nha-sat-hai-me-de-cuop-tien-hang-xom-tiet-lo-dieu-khong-ngo-383155.html