Nam thanh niên sinh năm 2002 rủ bạn về nhà sát hại mẹ để lấy tiền tiêu xài. Hiện hai nghi phạm đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Nguyễn Lâm (SN 2002, ngụ khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và Đặng Phú Công (trú thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Lâm rủ bạn về nhà sát hại mẹ để cướp tài sản - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin trên Người Lao Động, chiều 12/10, anh L. (SN 1990, trú khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung) phát hiện mẹ ruột là bà Trần Thị Thu Liễu (SN 1966) tử vong trên nền bếp với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Yên nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định nghi phạm chính là Nguyễn Lâm (con ruột nạn nhân) và Đặng Phú Công (bạn Lâm).

Bước đầu, hai nghi phạm khai động cơ giết người là để cướp tài sản. Sáng 12/10, Lâm rủ Công về nhà sát hại mẹ để lấy tiền tiêu xài. Nhân lúc bà Liễu không để ý, Lâm đâm mẹ nhiều nhát và siết cổ bà đến tử vong. Sau đó, hai đối tượng lục trên người nạn nhân lấy đi 3,2 triệu đồng, 1 đôi bông tai vàng và 1 điện thoại di động.

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