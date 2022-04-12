Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội được cho là khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ngày 11/4, Công an quận 12 phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập hồ sơ đối với Đinh Tiến Trí (51 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi giết người. Trí là nghi phạm dùng tua vít đâm chết anh N.T.D. (36 tuổi) tại bến xe Ngã Tư Ga (thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12) vào chiều 10/4.

Sự việc diễn ra vào chiều 10/4, Trí đi xe máy vào trong bến xe. Khi đến chỗ quán nước thì thấy anh D. đang nói chuyện với một người xe ôm nên ghé vào. Hai bên nói chuyện qua lại thì Trí và anh D. nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi và xô xát.

Không giữ được bình tĩnh, Trí lấy tua vít đâm trúng đầu nạn nhân. Anh D ngay sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tại cơ quan điều tra, Trí khai nhận, chiều 10/4, chạy xe máy vào trong Bến xe Ngã Tư Ga, khi ngang qua chỗ bán nước thì thấy anh D. đang ngồi nói chuyện với một người xe ôm nên ghé vào.

Nghi phạm Đinh Tiến Trí - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Hai bên nói chuyện qua lại thì Trí và anh D. nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi và xô xát qua lại. Trí cho rằng nạn nhân nhỏ tuổi nhưng lại hỗn với mình nên không làm chủ được hành vi.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.