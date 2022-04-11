Vụ án mạng xảy ra tại bến xe Ngã Tư Ga, vào ngày 10/4 đã khiến 1 người chủ xe khách tử vong khi đang trên đường được đưa đi cấp cứu.

Mới đây nhất, vụ việc tài xế xe ôm đâm chết chủ xe khách đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ người dân.

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại. Cụ thể, từ đoạn video có thể thấy hai người đàn ông đang xô xát với nhau. Một trong hai người bất ngờ rút ra hung khí có hình dạng dài không ngừng đâm vào người còn lại.

Mặc dù, xung quanh có rất nhiều người can ngăn người đàn ông lái xe ôm nhưng vẫn bất lực trước sự nóng nảy không thể kiểm soát của người đàn ông này.

Camera ghi lại cảnh xô xát trước khi nạn nhân bị đâm gục - Ảnh: VOV

Dẫn theo nguồn tin từ VOV, khoảng 16h chiều cùng ngày, anh N.T.D (SN 1986, quê Vĩnh Phúc) đang ngồi tại một quán nước cùng với người đàn ông tên T (hành nghề chạy xe ôm) ở trong bến xe Ngã Tư Ga trên quốc lộ 1, phường Thạnh Lộc, quận 12.

Lúc sau, người đàn ông tên thường gọi là Đỉnh (khoảng 50 tuổi, chạy xe ôm ở khu vực bến xe) chạy xe máy từ trước cổng bến xe vào thì thấy anh D và anh T đang ngồi nên ghé tới nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, giữa anh D và ông Đỉnh xảy ra xô xát, được mọi người can ngăn, ông Đỉnh lấy xe chạy đi nhưng bất ngờ dừng lại, rút từ trong người ra một cái tua vít đuổi theo anh D rồi đâm một nhát vào đầu khiến anh D gục xuống. Nạn nhân sau đó đã lập tức được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.

Hiện cơ quan chức năng tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ án và phối hợp cùng Công an quận 12 truy bắt tài xế xe ôm đâm chết chủ xe khách ở bến xe Ngã Tư Ga.

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