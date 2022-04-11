Mới đây nhất, công an huyện Củ Chi đang điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành làm rõ vụ việc bé gái sinh năm 2015 bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ Pháp Luật và Bạn Đọc, sáng ngày 11/4/2022 bệnh viện ở huyện Củ Chi tiếp nhận bệnh nhi tên là N.N.T.A. (SN 2015, ngụ tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) được người thân đưa đến cấp cứu trong tình trạng trên người có nhiều vết thương bầm tím.

Khu vực nhà nạn nhân hiện diện lực lượng chức năng để điều tra hiện trường vụ việc - Ảnh: Dân Trí

Tuy nhiên, bé A đã tử vong ngay sau đó vài giờ, nhận thấy nạn nhân có nhiều vết thương khép kín đang nghi, nên bệnh viên đã ngay lập tức thông báo đến cơ quan chức năng.

Trao đổi với PV Dân trí trưa 11/4, lãnh đạo bệnh viện nơi bé T.A. được chuyển đến xác nhận, sáng cùng ngày, bé T.A. được đưa tới bệnh viện cấp cứu khi đã ngưng tim, ngưng thở, tử vong ngoại viện.

Phía bệnh viện phát hiện một số nơi trên cơ thể và vùng kín bé T.A. có dấu hiệu của nhiều vết thương bất thường nên nhanh chóng trình báo sự việc cho cơ quan chức năng...

Hiện tại, nhân viên pháp y đã trực tiếp đến bệnh viện tiến hành khám nghiệm thi thể của bé T.A., điều tra làm rõ vụ việc.

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