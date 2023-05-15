Vụ nữ nhân viên quán cà phê thư giãn bị sát hại: Bắt 5 kẻ liên quan

Xã hội 15/05/2023 11:19

Đến sử dụng dịch vụ cà phê thư giãn thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên, nhóm thanh niên bất ngờ ra tay sát hại nữ nhân viên rồi bỏ trốn.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 15/5, Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh để điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng có liên quan đến vụ việc. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý, giải quyết theo quy định.

Vụ nữ nhân viên quán cà phê thư giãn bị sát hại: Bắt 5 kẻ liên quan - Ảnh 1
Hiện trường nơi nạn nhân bị sát hại - Ảnh: Vietnamnet

Dẫn tin từ Báo Giao Thông, trước đó, đêm 11 rạng sáng 12/5, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo về vụ án mạng tại quán cafe thư giãn T.N, có địa chỉ tại đường tỉnh 295B, thị trấn Nếnh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h đêm 11/5 đã xảy ra vụ cãi vã dẫn đến xô xát ở quán cafe trên. Nguyên nhân được xác định là do khi đến sử dụng dịch vụ tại quán, nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với nhân viên. Sau đó những người liên quan đã hành hung, ra tay sát hại nữ nhân viên này rồi bỏ trốn.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, các lực lượng công an đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, bắt giữ các đối tượng có liên quan.

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